警察模範母親　南投陳美鳳、林淑媛分獲警政署和縣警局表揚

▲南投縣民陳美鳳獲頒警政署警察模範母親。（圖／南投縣警局提供）

記者高堂堯／南投報導

警政署進行111年全國警察模範母親遴選，南投縣民計有陳美鳳、林淑媛2人分別當選警政署模範母親、縣警局模範母親。

警政署因應特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，取消警察模範母親公開表揚活動，改由南投縣警局局長黃永志於4日的擴大主管會報代表署長轉頒獎座，並致上祝福與慰問，陳美鳳及林淑媛的警察子女及眷屬一起陪同出席，場面備感溫馨。

縣警局指出，陳美鳳的長子吳俊輝、長媳婦李佩怡皆從事警職，次子吳俊邦從事消防警職、長女吳秀娥於新竹縣衛生局服務，對社會治安貢獻心力、工作表現優異；陳美鳳本身則自82年起，就擔任南投縣政府消防志工，平時更熱心公益，樂善助人，教養兒女有成。

▲南投縣警局表揚警察模範母親林淑媛。（圖／南投縣警局提供）

林淑媛則有2子投入警界服務：長子張通顯現於南投分局南投派出所擔任警勤區職務、三子張躍騰於草屯分局中寮分駐所擔任所長職務，另三媳林欣儀是縣警局人事室警務員，工作表現均屬傑出優良、對社會治安貢獻心力；林淑媛自己平時也參與社區多項志工活動，為地方貢獻一己心力，同時孝親睦鄰、注重子女教育、用心經營家庭生活。

黃永志表示，2位警察媽媽養育出優秀的警察子女、投身警界為民服務，特別感謝所有母親們的辛苦付出，使同仁們能無後顧之憂，致力於治安工作，在母親節前夕也呼籲全體同仁親向母親們道聲感謝，獻上最誠摯的祝福。