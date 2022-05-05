　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警察模範母親　南投陳美鳳、林淑媛分獲警政署和縣警局表揚

▲南投縣警察局表揚無私奉獻的警察模範母親陳美鳳。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣民陳美鳳獲頒警政署警察模範母親。（圖／南投縣警局提供）

記者高堂堯／南投報導

警政署進行111年全國警察模範母親遴選，南投縣民計有陳美鳳、林淑媛2人分別當選警政署模範母親、縣警局模範母親。

警政署因應特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，取消警察模範母親公開表揚活動，改由南投縣警局局長黃永志於4日的擴大主管會報代表署長轉頒獎座，並致上祝福與慰問，陳美鳳及林淑媛的警察子女及眷屬一起陪同出席，場面備感溫馨。

縣警局指出，陳美鳳的長子吳俊輝、長媳婦李佩怡皆從事警職，次子吳俊邦從事消防警職、長女吳秀娥於新竹縣衛生局服務，對社會治安貢獻心力、工作表現優異；陳美鳳本身則自82年起，就擔任南投縣政府消防志工，平時更熱心公益，樂善助人，教養兒女有成。

▲南投縣警局表揚警察模範母親林淑媛。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣警局表揚警察模範母親林淑媛。（圖／南投縣警局提供）

林淑媛則有2子投入警界服務：長子張通顯現於南投分局南投派出所擔任警勤區職務、三子張躍騰於草屯分局中寮分駐所擔任所長職務，另三媳林欣儀是縣警局人事室警務員，工作表現均屬傑出優良、對社會治安貢獻心力；林淑媛自己平時也參與社區多項志工活動，為地方貢獻一己心力，同時孝親睦鄰、注重子女教育、用心經營家庭生活。

黃永志表示，2位警察媽媽養育出優秀的警察子女、投身警界為民服務，特別感謝所有母親們的辛苦付出，使同仁們能無後顧之憂，致力於治安工作，在母親節前夕也呼籲全體同仁親向母親們道聲感謝，獻上最誠摯的祝福。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警察模範母親　南投陳美鳳、林淑媛分獲警政署和縣警局表揚

慶祝母親節　嘉義市警局長親作甜點贈女同仁

新北金山11模範母親化身杜鵑公主　兼顧防疫亮麗登場接受表揚

母親節享優惠　旅館業者推「親子檔」入住房型升等

老舊電線火警頻傳　台南藍軍要求市府訂定全國第一個自治條例並附罰則

疫情影響母親節懇親　嘉義看守所視訊＋手作卡片傳遞思念

疫情嚴峻思念不減　雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

社安網服務再升級　台東縣成立精神障礙者協作模式服務據點

台南建置移工「防疫長」　移工防疫不鬆懈

桃園繡球花季5／7繽紛登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

警察模範母親　南投陳美鳳、林淑媛分獲警政署和縣警局表揚

慶祝母親節　嘉義市警局長親作甜點贈女同仁

新北金山11模範母親化身杜鵑公主　兼顧防疫亮麗登場接受表揚

母親節享優惠　旅館業者推「親子檔」入住房型升等

老舊電線火警頻傳　台南藍軍要求市府訂定全國第一個自治條例並附罰則

疫情影響母親節懇親　嘉義看守所視訊＋手作卡片傳遞思念

疫情嚴峻思念不減　雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

社安網服務再升級　台東縣成立精神障礙者協作模式服務據點

台南建置移工「防疫長」　移工防疫不鬆懈

桃園繡球花季5／7繽紛登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

將來銀行才開業滿月就出包！　無法成功扣款引民怨　

南應大特殊生遭同學「大外割」摔倒 　校方譴責暴力：立即啟動輔導

詹長權／實現防疫和經濟雙贏　改變入境檢疫的時候到了

3個小朋友躺狗床上熟睡　媽PO「好有愛畫面」網友也被暖到

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

確診爸帶高燒兒就醫　高榮「還原躺地6小時」

金門烏坵海域發現「不明漂流船」

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

羅智強入籍桃園　龜山區42年老公寓是新家

75歲嬤佇立谷關街頭　身上只剩30元

有好康！打滿3劑台東住宿買二送一

羅智強爭取桃園市長提名　呂玉玲回應

代表國民黨參選縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊入侵

台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

台南府議首長共同呼籲公眾人物減少跑攤

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

安心即時上工計畫再延長1年

更多熱門

相關新聞

慶祝母親節　嘉市警局長親作甜點贈女同仁

慶祝母親節　嘉市警局長親作甜點贈女同仁

母親節將至，有鑑於女警平日執勤辛勞與男員警無異，勤務結束後仍須操持家務，實在辛苦，因此在母親節前夕，嘉義市警察局局長王文澤邀請咖啡廳業者現場指導，自己並親手製作提拉米蘇，於母親節前夕將每一份手作甜點及康乃馨致贈給女性同仁，另因疫情升溫，本次慶祝活動採視訊方式舉辦，讓女性同仁在疫情期間仍能在線上互動，感受佳節氛圍。

母親節前夕變天！雨彈連轟3天

母親節前夕變天！雨彈連轟3天

母親節優惠　「親子檔」入住房型升等

母親節優惠　「親子檔」入住房型升等

雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

網購母親節優惠最後衝刺　滿額賺樂透金

網購母親節優惠最後衝刺　滿額賺樂透金

關鍵字：

母親節警察模範母親

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面