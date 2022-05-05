母親節享優惠　旅館業者推「親子檔」入住房型升等

▲承億文旅母親節優惠，親子檔入住5/6至5/8有機會獲「熊愛哩」限量好禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉縣報導

母親節將至，承億文旅為全天下偉大的母親們送上最誠摯的祝福，推出「啾揪媽咪，來放假」住房專案，誠摯邀請親子檔於5/2至5/13一起入住，不限平假日優惠價下殺3折，只要$1,499元起，就能選擇6間承億文旅分館入住，還有機會享受房型升等服務。另更為5/6至5/8入住之親子檔精心準備了「熊愛哩」限量好禮，讓害羞的兒女也能透過小熊對媽媽聊表心意。

▲承億文旅母親節優惠，親子檔入住享房型升等 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅旗下擁6間特色旅宿，有剛獲得全台最美飯店美譽的「承億文旅潭日月」，享受一方山水的幽靜；而若是愛好慢活文青的媽咪們，「承億文旅桃城茶樣子」一池茶湯，更能洗盡您的一身疲勞；運動活力派、總是停不下來的母親，不妨趁著天氣漸回暖之時，來到熱情的南國墾丁報到，「承億文旅墾丁雅客小半島」鄰近南灣海水浴場與墾丁大街，讓媽咪們不用再大包小包，也能輕鬆享受陽光的懷抱！

▲ 承億文旅母親節優惠，旗下各飯店推升等優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當然喜愛森林芬多精來釋放壓力的媽咪們，承億文旅花蓮山知道便利的交通位置，讓您可輕鬆深入山林野徑；耍廢系的北部媽咪若是因不想舟車勞頓，鄰近的承億文旅淡水吹風坐擁關渡夕陽美景，不如與另一半也一起重溫約會的美好；至於都會派的時尚靚媽咪，承億文旅台中鳥日子更能讓您滿足血拚的願望。此次承億文旅所推出的「啾揪媽咪，來放假」母親節住房優惠專案，住房期間自5/2(一)起至5/13(五)，只要房客出示與母親的親子證明(如身分證等)，即可以$1,499元起的超級優惠價，入住承億文旅旗下六館，平日入住還能享有雙人房升等優惠，此專案可與會員積點並用，並限定電話訂房、數量有限。

承億文旅集團品牌長簡巧珊表示，一個家庭最溫柔的力量就是有母親的支持，在每年的母親節，承億文旅總會特別體恤母親們一年的辛勞，今年除了訂房專案的優惠價外，我們也特別為母親節當日、當個周末入住的親子檔，準備『粉紅小熊』的驚喜獻禮。