母親節前夕變天！「雨彈連轟3天」放晴時間出爐　2圖秒懂天氣變化

▲母親節前夕變天，降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣趨於穩定，中央氣象局提醒，週六華南一帶有鋒面建立，下半天起降雨逐漸明顯，週日華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩，降雨將持續到下週一，溫度方面則會因降雨而略微下降。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今日台灣東側海域有一道鋒面，水氣順著東風影響台灣，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲可見陽光，明日天氣也與今日類似，降雨以迎風面的東半部為主，西半部山區則有午後短暫陣雨，北部偶爾飄雨。

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▲▼未來一週溫度降雨趨勢。（圖／氣象局）

週六華南一帶有鋒面建立，華南雲雨區逐漸靠近，上半天天氣仍較穩定，白天會有午後雷陣雨，下半天大氣逐漸不穩定，東半部降雨明顯，西半部午後雷陣雨範圍從山區擴展至平地，東半部山區、平地都可能有局部大雨。

週六晚上到下週一受華南雲雨區東移影響，各地降雨明顯，都會有陣雨或雷雨，東北部、東部有局部大雨。下週二、三華南雲雨區影響減小，天氣趨於穩定，僅東半部有短暫陣雨，午後大台北、山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，週六白天前都是比較溫暖舒適的天氣，低溫在20度以上，白天高溫北台灣及東部27到28度、中南部30度以上，週日、下週一受到降雨影響，高低溫略降2到3度，沒有明顯冷空氣影響，因此等到週二、三雨勢和緩後，溫度就會回升。