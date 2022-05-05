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亞速鋼鐵廠遭攻破！烏克蘭曝「有叛徒」　美估有2000俄軍在馬力波

▲▼俄軍攻入亞速鋼鐵廠 。（圖／翻攝推特「@trenchpower」）

▲俄軍攻入亞速鋼鐵廠 。（圖／翻攝推特「@trenchpower」）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊4日攻入位於烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）內的亞速鋼鐵廠（Azovstal），目前廠區內駐守的烏克蘭士兵激戰中。烏克蘭軍方表示，因為有鋼鐵廠內的工人「背叛國家」，所以鋼鐵廠才會被攻破。美軍情報也指出，目前還有2000名俄軍在馬力波行動。

烏軍現場指揮官普羅柯潘科（Denis Prokopenko）證實，俄軍已攻入亞速鋼鐵廠，雙方在廠區內爆發激烈戰鬥，儘管情況危急，但烏軍奉命繼續死守。外界質疑，為何堅守兩個多月的鋼鐵廠會突然間失守，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特表示，因為鋼鐵廠內有叛徒，才會鋼鐵廠被俄軍攻破。

格拉申科憤怒表示，「鋼鐵廠一名工人背叛了烏克蘭，他告訴俄軍通往廠區內的地下秘密通道，這就是為何俄軍突然發動襲擊，而且現在俄羅斯軍隊正在強行進入亞速鋼鐵廠的廠區。」

隨著亞速鋼鐵廠失守，俄軍對馬力波的攻勢也未停止。根據CNN報導，美國五角大廈一名資深官員透露，現在仍有2000名俄軍還在馬力波行動，規模相當於2個營級戰術大隊（BTG），且留在馬力波是內的不止有俄軍，可能還有親俄的武裝份子、傭兵及車臣士兵。

五角大廈官員表示，目前還有10個BTG逐漸往北移動，目前移動已經暫停，目的可能是在重整防禦或調整攻擊位置，「不過俄軍在烏克蘭南部的行動並不順利，整體陷入停滯。」

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