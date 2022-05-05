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快訊／羅智強宣布辭台北市議員　預計5／9送書面辭呈

▲羅智強宣布將辭台北市議員。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲羅智強宣布將辭台北市議員。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者蘇晏男／台北報導

為爭取國民黨桃園市長提名，台北市議員羅智強昨遷戶籍到桃園龜山區，今（5日）一早再宣布將辭市議員，預計9日正式送出書面辭呈，未來會專心行走桃園。

羅智強臉書全文如下：

辭職參選桃園市長，這就是決心

大安文山，後繼有人
楊植斗初選過關
我可以把服務的棒子安心的交給楊植斗
請大家記得年底把票投給楊植斗
讓強團隊的服務可以傳承
由於辦公室還有一些工作要整理、結案
我會在下個禮拜一送出正式的書面辭呈
請辭台北市議員

接下來
就是專心的行走桃園、思考政見、為桃園市民發聲

就像蔡其昌講的
其實在台灣
帶職參選是很普遍的事情

特別是還沒有被提名的參選人
幾乎不會有人去要求他要辭職參選
也從來沒有任何的民意代表
還沒有被提名
就被要求辭職參選

所以蔡其昌已經得到民進黨提名
參選台中市長
選擇帶職而不辭職
這一點並沒有問題

但是眾多的綠媒、政論
非常關心羅智強要不要辭職
卻不太關心蔡其昌要不要辭職
這是另一種雙標

不過，我倒是正向看這件事情
就當作綠營媒體對我選桃園市長有很高的期待吧
謝謝這些綠營的朋友
這麼「高標準」看重羅智強

而對我來說
我原本的規劃就是希望能協助楊植斗穩定交班
讓大安文山的服務可以確保延續
然後辭職、專心參選桃園市長
這也是我深耕桃園、服務桃園的決心展現

而我想
我又破了一個紀錄
因為在台灣
從來沒有一個政治人物
在還沒有被自己的政黨提名前
就辭去了現有的民意代表職務
我也算「破釜沉舟」的第一人吧

而且接下來
傾聽民意、為民喉舌、提出政見
將是我最關心的三件事情
我會努力的當桃園人的喉嚨
把桃園市民不被聽見的聲音說出來

而且我辭職之後第一個代言聲音
想為青埔搭高鐵的通勤族代問政府一個問題

這是一位桃園跨縣市通勤族的心聲
希望政府能聽見
「羅議員您好

我是每天搭高鐵往返桃園南港上下班的桃園市民，能否跟您陳情關於桃園高鐵站停車場坑殺高鐵乘客的事件？
桃園高鐵站的嘟嘟房機車停車場在品質完全沒有任何改善的情況下，居然大漲超過50%
查詢到能線上申請月租繳費，申請完之後顯示已額滿要排隊
致電詢問，得到答案是前面排了200人，我每天看到一堆空位，而且月租停車也沒有規劃專屬車格，居然說額滿
在品質沒有增進的情況下漲價，而且還是一次漲超過50%的大漲，漲完還不讓人月租，這樣坑殺消費者非常不合理
要一次漲價漲那麼多，至少讓大家能月租，高鐵定期票也沒限額，每天有一堆空位居然月租停車有限名額
不管月租還是計次收費，我們買高鐵定期票每天搭高鐵上下班的人都需要停車，都是同一群人在停車也沒有停滿
計次收費大漲、月租收費額滿，高鐵停車場以這種養套殺的方式來坑殺高鐵乘客行為非常惡劣，至少應要讓大家能夠申請到月租

能否請羅議員了解桃園高鐵停車場坑殺高鐵乘客的情況
謝謝」

事實上，我多次體驗搭高鐵跨縣市通勤
確實有很多朋友抱怨，停車、公車轉運設計有待加強
我希望鄭文燦市長
能夠聽到這一位朋友的聲音
回答這一位朋友的聲音

我也答應這一位朋友
如果我當選桃園市長
我會鞭策桃園市政府
一、透過公部門的建設和公私部門的協調提供足夠的月租停車空間、並約束不合理的惡意漲價
二、規劃更完善的公車轉運系統
三、規劃精進青埔一帶的環區公車，增加公共運輸的便利性，也減少私人載具的使用
這就是
羅智強的政見

市民的事
就是羅智強最關心的事

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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