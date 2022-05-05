麥當勞麥香魚遭判定「18禁」！絕美實體照曝...網笑：想揉

▲網友在PTT分享麥當勞的麥香魚漢堡，意外遭系統判定為18禁的「可能為成人照片」。（本刊資料照，翻攝自Imgur）

圖文／鏡週刊

「麥香魚」漢堡為麥當勞最受歡迎的餐點之一，也是店內唯一使用蒸熱麵包的產品，堪稱漢堡界顏值擔當。不過日前有網友在PTT發文，分享剛到手的麥香魚，讚嘆漢堡包完整無瑕，沒想到照片竟被相簿系統判定為18禁照片，意外引起熱烈討論。

有麥香魚愛好者日前在PTT速食板以「這顆絕美的麥香魚」發文，寫下「剛剛中午吃麥當勞，打開麥香魚的盒子後，看到本體的瞬間我真的打從內心讚嘆，也太美了吧！」稱自己活了30幾年，第一次看到如此絕美的麥香魚，「謝謝你，you make my day」，並附上麥香魚的超完美漢堡包圖檔。