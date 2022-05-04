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揪同事一起吃！麥當勞連28天「飲料買1送1」　加碼送聯名桌遊

▲▼「麥當勞X故宮精品」推聯名分享盒包裝。（圖／業者提供）

▲麥當勞限時28天買分享盒爽喝指定飲品買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！人氣速食品牌「麥當勞」最新限時優惠來了，即日起至5月31日凡買分享盒即可享有「指定飲品買1送1」優惠，最多買5送5，加碼還送最新故宮聯名桌遊，把握機會揪同事一起吃爆。另，頂呱呱至5月6日前也首度推出「超狂1斤炸雞腿下殺56折」，通通不能放過。

▲▼「麥當勞X故宮精品」推聯名分享盒包裝。（圖／業者提供）

▲買分享盒還送故宮撲克牌桌遊。

麥當勞再度找來故宮精品合作推出全新限定包裝「皇帝御製分享盒」，將皇帝御製琺瑯彩瓷上的花紋印在包裝上，搭配「皇帝御製」4字款識，霸氣又不失美感，即日起至5月31日限定登場，且期間凡購買麥當勞分享盒還可享有「指定飲品買1送1」，包括汽水、冰紅茶、冰綠茶3大系列，限為同品項中杯或大杯，最多買5送5，加碼送聯名「朕就喜翻」故宮撲克牌桌遊，數量有限、送完為止。

▲▼頂呱呱推一斤炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱首推1斤炸雞腿下殺。

另，頂呱呱近日也首度宣布推出「1斤炸雞腿」，整整600公克共8支鮮嫩原味雞腿直接下殺56折，只要用250元就能吃到，且外送平台也有325元優惠價，即日起至5月6日於全門市（誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外等門市未販售）限時登場，每人限購2份，每店數量有限，售完為止。

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