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「我沒殺妳！妳顯靈跟人家講」　袋屍案嫌痛哭13次裝無辜

許聖哲（圖）性侵並殺害前同事，雖然費盡心思滅證，但仍難逃法網。（翻攝畫面）

▲許聖哲（圖）性侵並殺害前同事，雖然費盡心思滅證，但仍難逃法網。

圖文／鏡週刊

13年前，高雄雙園大橋發生一起袋屍案，死者是一名女性室內設計師，凶手則是她的前同事，因覬覦錢財，將死者騙到住處性侵、殺害，並將她的長髮剪短、更換衣褲，裝進塑膠袋，原本打算棄屍高屏溪，但屍袋不慎掉落橋面，凶手落荒而逃，才讓命案曝光。警方抽絲剝繭，鎖定凶手身分，長期跟監，暗中取得其唾液，比對後與屍體褲子上的檢體DNA吻合，順利破案。

凶手許聖哲發現胡女已經死亡，為湮滅證據，將屍體拖進浴室清洗，並拿剪刀剪掉死者的長髮，再幫胡換上分居妻子的上衣及自己的褲子，然後將屍體塞進袋中。

隔天晚上10點，許聖哲騎車載著屍體到雙園大橋，打算棄屍高屏溪，但因護欄過高，加上他力氣不夠，屍體掉落橋面上，他因緊張落荒而逃，屍體直到2天後才被掃街車的司機發現。

▼警方比對出死者身上褲子的DNA檢體與許聖哲一致，確認他就是凶手。

警方比對出死者身上褲子的DNA檢體與許聖哲一致，確認他就是凶手。（東森新聞提供）

雖證據確鑿，但許聖哲仍辯稱未性侵胡，還瞎扯表示，他把胡內褲上沾滿經血的衛生棉拿出來，才不小心碰到胡的下體。不過，法醫的報告指出，胡死亡時非生理期，且採集到的檢體與許的DNA相符，認定他狡辯，但許仍堅持胡是氣喘發作而死，甚至在偵查中連續13次痛哭失聲裝無辜，哭喊：「我真的沒有殺妳！妳顯靈跟人家講！」讓檢警認為他毫無悔意。

▼案發後，許聖哲（圖）透過提款機，將死者帳戶內的錢提領一空。

案發後，許聖哲（圖）透過提款機，將死者帳戶內的錢提領一空。（翻攝畫面）

更誇張的是，警方追查胡女存摺下落時，意外發現許聖哲殺了胡1個月後，又以同樣手法在住處性侵另一名女子。原來，許聲稱將胡的存摺寄放在該名女子家中，警方請女子到警局說明，她才透露曾經和許交往，當時許假藉幫忙刊登售屋廣告，邀她到住處，並以「找回過去的感覺」為由對她性侵。

針對這起袋屍案，法院審理後認定，許聖哲性侵、殺害胡姓女子，還故意替死者剪髮、換裝後棄屍，並性侵其他女子，惡性重大，最後依強制性交、殺人等罪，將他判處無期徒刑定讞，要他為自己的罪行付出代價。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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