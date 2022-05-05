余苑綺每年花300萬抗癌　余天感嘆很吃力：應設「癌症藥品基金」

▲民進黨立委余天舉行「支持癌友，呼籲政府成立癌症藥品基金」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委余天女兒余苑綺抗癌多年，余天5日受訪透露，女兒現在進行了放射和熱治療，感慨女兒一年的治療費用將近200到300萬元，以他目前立委的薪水也很吃力，「一個人得病，全家人都不太正常」，希望大家健健康康、千萬不要得病，並呼籲應仿效英國儘速設立「台灣癌症藥品基金」（CDF），支持病友勇敢抗癌。

余天今天上午與台灣癌症基金會共同舉行記者會，呼籲癌症醫療負擔沉重，可能瞬間拖垮癌友家庭經濟，政府應仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」（CDF），支持病友勇敢抗癌，並確保健保資源永續。

余天說，他是病友家屬，非常了解的辛苦，在治療的過程中，除了依靠病友本身的意志力，更需要家庭的經濟支持，各種新興的癌症療法，一年動輒2、3百萬元，不要說一般的勞動族群無力負擔，就連他個人都感到吃力，因此他認為設立「台灣癌症藥品基金」刻不容緩，他將發動立委連署，向衛福部和行政院建言。

台灣癌症基金會執行長、台北市立萬芳醫院顧問醫師賴基銘提到，即便知道有很好的治療用藥，卻因健保尚未給付，病人付不起而無法使用，醫師面臨的兩難是，為癌友診斷病情後，還要診斷病人們的口袋有多深？看著台灣病人因健保受惠，同時也因健保受困，在全有、全無之間，希望有額外財源支持癌症新藥基金，從政府、癌友、藥廠多元參與形式，兼顧照顧經濟弱勢病友，也確保健保永續發展。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣將於2025年進入超高齡與少子化社會，社會人口結構劇烈改變，也凸顯健保永續與癌友權益的衝突日益擴張，主要因為近年來癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，癌症新藥從申請健保到實際給付等待期過長，納入給付後範圍也嚴格限縮，癌症病友經常看得到、用不到，根據癌症關懷服務的第一線觀察，許多癌症家庭都會面臨是否自費使用新藥的困難抉擇，因此同樣期盼政府能夠加速推動癌症藥品基金的設立，提高癌友新藥可近性。

對於立委呼籲，健保署科長連恆榮說明，政府也希望儘早讓病友得到最有效的藥品、延續生命，但資源有限，「醫療價值」是健保署的考量，舉例來說，有些癌症新藥經過臨床一期就已上市，但效益需要更多資料佐證，且若健保財務增加，必須透過健保會通過預算，未來也可能提高保費，這是目前健保署想幫忙卻幫不上的原因。