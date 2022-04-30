他胃潰瘍變吞嚥困難！一照「癌細胞包住食道口」…手術成功卻過世了

▲醫師張振榕的長輩因為胃潰瘍沒有持續追蹤，後來演變成胃癌，癌細胞包住食道口。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

胃部若長期不適，輕忽後果可能很嚴重！胃腸肝膽科醫師張振榕分享，有長輩先前罹患胃潰瘍，吃了胃藥以後覺得好了，於是沒有聽醫師的勸告持續追蹤，沒想到後來吞嚥困難，檢查才發現「癌細胞把食道口包住」，最終不幸離世。

張振榕在東森節目《醫師好辣》分享，許多人認為幽門桿菌很危險，但在腸胃科醫師的角度來看，幽門桿菌比較好處理，因為吃抗生素能夠殺死，最可怕的其實是「胃潰瘍」。

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張振榕表示，許多人聽到胃潰瘍、十二指腸潰瘍的症狀，都覺得沒什麼，但100個胃潰瘍的患者當中，會有4人轉變成胃癌，因此潰瘍其實相當危險。

張振榕說明，他們家有胃癌的家族史，許多長輩得過胃癌，先前就有一起案例，這名長輩因為胃不舒服，跑去醫學中心照胃鏡，發現靠近食道的入口附近有胃潰瘍的症狀，導致吃東西時會痛。

▲長輩吃了4個月的藥，潰瘍症狀痊癒後，就沒聽從醫師的建議，持續進行追蹤。（示意圖／姜國輝記者攝）



後來該名長輩吃了4個月的胃藥，潰瘍的症狀終於治好，雖然醫學中心的醫師建議，因為潰瘍的位置有點奇怪，所以要來照第二次胃鏡、進行後續追蹤，但長輩並沒有多加理會。

後來該名長輩又反覆不適，7、8個月以後，連食物都吞不下去，最後才在張振榕的建議下，再去醫院就診，沒想到一照才發現，潰瘍的大小不大，但「外面都是腫瘤」，已經胃癌第三期，而且癌細胞已經包住食道口，才會導致吃東西吃不下。

張振榕說明，若這名長輩聽醫師的話，早點去檢查，可能就沒事了，但從潰瘍發生，到檢查出胃癌第三期，中間隔了整整一年，加上屬於高位癌症，相當靠近食道口，要將整個胃切掉，食道跟腸子接在一起，還是一樣無法進食，需要常常做食道擴張，雖然手術很成功，但也因為嚴重營養不良，得了肺炎離世。

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