中壢白車衝進手作吐司店！櫥窗貨架全撞爛　20歲駕駛：誤踩油門

▲桃園市蔡姓男子3日下午開車行經中壢區環中東路時，突然失控撞入路旁店家，撞毀櫥窗與店內貨架商品陳設。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子3日下午2時許獨自駕車行經中壢區環中東路時，不知何故突然失控衝撞路旁店內，撞毀櫥窗與店內貨架商品，由於撞擊力道非常大，也嚇壞路人與店家。中壢警方到場為蔡進行酒測，酒測值為零，蔡手部有輕微擦挫傷，事後辯稱「誤踩油門」肇事，至於後續賠償部分則由蔡自行與店家、車主商討，肇事責任則由警方調查確認中。

▲桃園市蔡姓男子3日下午開車行經中壢區環中東路時，突然失控衝撞路旁手作吐司店，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，20歲蔡姓男子3日下午2時50分許駕駛白色轎車，由中壢區環中東路二段往平鎮方向行駛，行經自忠街口時突然失控，先衝撞路旁黑色轎車再衝入路旁的手作吐司店，撞毀店家櫥窗、店內貨架商品等陳設，現場一片狼藉。

▲桃園市蔡姓男子3日開車行經中壢區環中東路，失控衝撞路旁手作吐司店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報後到場處理，蔡男轎車車頭幾乎全毀，蔡的手部也有輕微擦挫傷，幸好未波及店員與路人，員警為蔡進行酒測，酒測值則為零；蔡男辯稱不知何故突然恍神，「錯把油門當剎車」才肇事。

警方研判，蔡肇事時車速不慢，可能因恍神才失控衝撞路旁轎車與店家，至於後續賠償問題則由蔡自行與店家、車主等人協調，肇事責任則由交通分隊調查釐清。

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