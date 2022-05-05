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國民黨大新店初選出爐　黃心華勝出、「侯家軍」蔡畹鎣落馬

▲▼國民黨副發言人黃心華。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨智庫副執行長黃心華。（圖／記者邱顯燁攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨新北市議員第9選區（新店、烏來、石碇、深坑、坪林）黨內初選，今（5日）公布初選民調結果，由國民黨前智庫副執行長黃心華勝出。

新店區原本被視為藍營鐵票區，去年國民黨籍議員唐慧琳因病過世，空出一席議員席次，藍、綠和民眾黨陣營都躍躍欲試，其中又以國民黨競爭最為激烈。

此次除了黃心華外，還有新北副發言人蔡婉鎣、國民黨前主席洪秀柱子弟兵李珮媜、在地新人游皓麟4角逐，在現任的議員劉哲彰、陳儀君不用參加初選的態勢下，4位新人只有1席提名空間，競爭相當激烈。

李珮媜、黃心華首次參選加權30％，蔡畹鎣、游皓麟因青年且首次參選，加權皆為100％。根據民調結果，黃心華支持率44.489％（經加權後57.836％）居冠、其次依序是蔡畹鎣26.932％（經加權後53.863％）、李珮媜25.88％（經加權後33.644％）、游皓麟2.7％（經加權後5.399％）。

國民黨新北市黨部表示，新北市第九選區本黨預計提名3席，除2位現任市議員劉哲彰、陳儀君，另一席經民調結果由黃心華出線，共計3位，將報請中央提名審查小組通過提名。

▼國民黨新北市議員參選人蔡畹鎣。（資料照／記者林敬旻攝）

▲蔡畹鎣出席百年政黨補新血新北連線記者會。（資料照／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

新店國民黨蔡畹鎣黃心華

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