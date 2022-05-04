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陳時中稱快篩便宜恐引民眾囤貨　萬美玲：向全民道歉

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 經濟部長王美花 主計長朱澤民 立委高虹安 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情升溫，民眾對快篩試劑需求量倍增，盼政府販售的快篩試劑價格再往下降，但衛福部長陳時中說，擔心價格太低民眾會囤積。對此，國民黨立院黨團書記長萬美玲批評，陳時中身為指揮官，未能事先準備充足的快篩試劑，已是失職、失能，應向全民道歉。

萬美玲表示，現在每天清晨就看到大排長龍要等買快篩的民眾，陳時中難道不知道快篩試劑的費用已經成為家庭沉重的負擔嗎？「價低量足」是全民普遍的期待，結果陳時中作為中央流行疫情指揮中心的指揮官，不但沒做好超前部屬又不能苦民所苦，陳時中應為自己失職、失能又失格的表現向社會大眾道歉。

萬美玲指出，現在快篩試劑全由中央政府徵用，真有能力囤積快篩試劑的只有政府自己，日前桃園市政府才被爆出囤積4萬多劑價格59元的快篩試劑，對比民眾在外風吹雨淋日曬的辛苦排隊還買不到，人民情何以堪？

萬美玲說，當朝野不斷拿出國外快篩試劑的價格，證明蔡政府賣的百元快篩試劑太貴時，陳時中還故意用話術掩飾我國快篩試劑太貴量又不足的問題，事實上，做快篩是人民為了保護自己與他人不得不做的事，且快篩試劑效期不長，根本無法囤積？何況目前快篩實名制，每人每月只能買五劑快篩試劑，「生食都無夠，哪有通曝乾？」

萬美玲表示，過去台灣防疫成效源自民眾自主防疫意識高，現在台灣防疫面臨崩盤，卻是源自政府在沒有做好相關配套下，就貿然將政策走向與病毒共存，連最基本的快篩試劑民眾都一劑難求，面臨有錢買不到，沒錢更別想有的狀況，陳時中作為防疫指揮官，這樣的表現完全失職、失能又失格，萬美玲要求陳時中必須為他荒腔走板的防疫政策向全民道歉。

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