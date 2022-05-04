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快訊／國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　對戰周春米

▲▼國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長。（圖／國民黨提供）

▲國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（4）日下午召開中常會，進行第5波縣市長提名作業，徵召前立委蘇清泉參選屏東縣長，將對戰民進黨屏東縣長參選人。

國民黨備戰年底縣市長選戰，繼上週提名雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等4位女將競選連任後，今下午在中常會中徵召蘇清泉，準備與民進黨提名的立委周春米，角逐屏東縣長一職。

蘇清泉在2018年縣市長選舉，就代表國民黨參選屏東縣長，最終敗給尋求連任的潘孟安。蘇清泉這次捲土重來，從去年開始便積極勤走基層，展現角逐屏東縣長的決心，他也視年底的屏東縣長選戰為生涯最終戰。

國民黨主席朱立倫表示，蘇清泉同志是國民黨非常優秀的醫療人才，也是在基層深耕服務的、最優秀的屏東子弟。蘇清泉不但是屏東安泰醫院的創辦人，擔任院長一職，也在基層醫療服務上做了非常多公益與服務的努力。他曾到屏東小琉球時發現，每週都有安泰醫院的醫療人員到偏鄉、離島做義務性的服務工作。

朱立倫指出，蘇清泉除了本身是醫療專業人才外，擔任立法委員、屏東縣黨部主任委員期間，對國民黨都有非常多的努力與貢獻，蘇清泉對基層也深入了解，這次下定決心，再度挑戰屏東縣縣長，蘇清泉明確向他宣示，一定會拚盡全力、用盡所有的努力，讓民眾知道在疫情過程中，屏東需要一位最了解屏東、最能照護屏東縣民健康的蘇清泉。

▲▼國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長。（圖／國民黨提供）

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