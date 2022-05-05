23歲正妹怨「胸部要爆了！」雪乳彈出影片曝光　200萬網搶看歪樓

記者吳美依／綜合報導

加拿大23歲女子比莉（Billie）拍攝一系列TikTok影片，分享胸部太大的困擾。她表示，雙峰太過雄偉，不僅會從衣服裡「炸出來」，還會在吃飯時不小心沾到食物，就連去健身房，也必須穿上3件胸罩，才能提供適當支撐力道。

▲比莉坦言，跑步時背部跟胸部都會疼痛。（圖／翻攝TikTok@billiebopbillie）



在一系列影片中，比莉身穿深灰色小禮服，看起來美麗動人，但細肩帶根本無法支撐胸部重量，「它們（胸度）真的會在我們身上爆炸。」她從事有氧運動前，必須陸續穿上一件三角杯胸罩（triangle bra）、2件運動胸罩及1件運動背心，如果坐在餐桌前，伸手要拿調味料，豐滿上圍立刻碰到盤子裡的食物。

比莉也回應網友詢問指出，如果胸部太大，跑步時「背部跟胸部」都會疼痛。一名感同身受的女子留言，除了影片提及的狀況之外，上圍太豐滿「還有更糟的問題呢！」

不過，更多網友羨慕不已，紛紛歪樓指出胸部太大根本不是困擾，「我根本沒這種困擾！」、「妳認為這是一個問題，我認為這是上天賜予的禮物。」