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女友媽怕丟臉「害一家染疫」　他也中鏢：老人不改變遲早全台確診

▲▼自7月27日起全國新冠肺炎疫情降為二級警戒。台北市批發市場、傳統市場、夜市等一樣禁止內用，僅供外帶，取消身分證尾數分流管制。防疫,破口,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,社交距離,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,搶購,防颱物資,攤商,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲女友媽確診後，還想去市場工作！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「老人不改變，遲早全台確診！」一名網友透露，因女友媽媽確診，導致他們一家與原PO也跟著染疫，傻眼的是，女友媽媽自認沒病痛，打算繼續到市場工作，嚇得女友姊弟倆趕緊阻擋。對此，原PO痛批，「這不是各案，而是90%以上的中高齡長輩都會想隱瞞確診」，而該篇文章引發網友戰翻！

一名網友在Dcard表示，自己於上周二（4月26日）出現症況，接著隔兩天（28日）採檢PCR確診，但他屬於輕症因此在家隔離。至於感染源部分，原PO無奈表示，女友媽媽在北市第一果菜市場工作，她被感染後，再傳染給家人，而女友雖沒同住，「只是回家幫她媽媽做快篩，也被傳染了！」

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最令原PO無言的是，女友媽媽明知自己確診，卻為了顧及面子，「一直不想讓大家知道，覺得這樣很丟臉」，還堅持要到市場工作，所幸在女友與弟弟強烈制止下，女友媽媽才待在家休息。

不僅如此，女友媽媽還怪罪大家，頻頻抱怨「硬要帶我去PCR，害我現在不能出門」，原因是女友媽媽自認身體狀況沒問題，沒有特別不舒服，如今被限制在家讓她很不開心。

看著女友媽媽的想法與舉止，讓原PO直言，「這不是各案，而是90%以上的中高齡長輩都會想隱瞞確診」，畢竟早在三個禮拜前，就有攤販疑似確診，還提醒女友媽媽要注意健康，結果女友媽媽卻當耳邊風，一如往常到市場工作，「只因為不想待在家沒收入！」

對此，原PO斷言「老人不改變，遲早全台確診」，並呼籲大家趕快去打疫苗增強保護力，「我只能說，各位小心，疫苗沒打的人趕快去打吧，不打，就多多拜拜或祈禱不要重症，大爆發只是遲早的事。」

底下網友熱議，「人是自私的，不要妄想別人會保護你，你只能保護好你自己，怕被感染就不要外出啊」、「考慮別人之前，自己要先活下去，這是可以理解的。共存本來就會這樣」、「天擇開始了，只能希望身體足夠健康」、「其實蠻能了解那種心情，我也跟家人做市場的工作，如果我們確診不去上班，客戶每天要用食材，根本不可能等我們一個禮拜，一定會跑掉或是被其他競爭者拉走啊，我們家會直接倒一半吧，想到就可怕」。

另外一派網友認為，「比起老人，到處跑還聚會的年輕人更可怕」、「所以這疫情要持續好幾年，你爸媽最好辭職在家是嗎」、「不用在那邊扯年齡，每個年齡都有破口」、「和老人有什麼關係？新聞不是也一大堆年輕人跑出去嗎？怪應該怪政府，在決定共存前，準備好快篩、藥品、醫療資源、人力了嗎？準備了2年，現在什麼都亂糟糟，到底在幹什麼」。

▼其他網友反酸。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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