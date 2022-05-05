　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白俄宣布大規模軍演！　烏克蘭疑「入侵幌子」：已做好準備

▲▼俄羅斯戰車,戰車,俄烏戰爭（圖／路透） 

▲白俄和俄羅斯在侵烏戰爭爆發前，就已實施過大規模軍演。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭邊境局發言人4日表示，如果白俄羅斯加入俄軍攻打烏克蘭，烏克蘭已經準備好迎戰。

路透社報導，白俄羅斯一向是俄羅斯的親密盟友，而且明斯克當局4日當天稍早指出，白俄羅斯軍隊已經展開大規模軍演，測試白俄軍隊是否完成處於戰備的狀態，但強調這次軍演不對鄰國構成威脅。

烏克蘭邊境局發言人德曼琴科（Andriy Demchenko）表示，儘管如此，烏方並未排除白俄羅斯會在某個時間點，允許俄軍利用白俄領土或軍隊作戰，「所以，我們已經準備好了。」他補充道，2月24日俄烏戰爭開打後，烏方已在與白俄接壤的邊境加強防守。

白俄「無害軍演」的說法自然很難讓烏克蘭信服，因為在俄羅斯入侵烏克蘭以前，俄國和白俄就在烏克蘭邊境展開大規模聯合軍演，此外，俄軍還在烏克蘭東面和南面同時舉行軍演，藉口屯軍邊境，當時也強調「只是軍演」，但在武器裝備和人員調動部署到位後，隨即製造藉口進軍烏克蘭。

德曼琴科表示，烏克蘭也在西南鄰國摩爾多瓦的分離地區外聶斯特（Transdniestria）沿岸邊界加強布防。該地區長期受到俄國掌控，也有俄軍駐守，近期已開始有傳言俄國將擴大戰爭，從外聶斯特地區發兵攻占兵力只有區區3000多人的摩爾多瓦，進而向東進取烏克蘭南部地區，和黑海艦隊夾擊烏南港市敖德薩（Odessa）。

烏克蘭官方表示對外聶斯特地區的情勢感到擔憂，並譴責是俄羅斯想要把該地區拖入戰事所催生的一系列舉動。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
16歲少女打疫苗後死亡「冰4個月未下葬」　他怒問2疑點
快訊／羅智強宣布辭台北市議員！　預計5／9送辭呈
快訊／鬼切機車撞熊貓！　外送員撞變電箱命危
快訊／台股大漲逾2百點！強勢回應美國升息2碼　台積電上漲9元
莉婭懷孕3月「好想上床」4願望調情謝和弦！　孕況曝光
機車「車頭朝外停」會罰錢？　北市交通大隊給答案
藥劑師媽要求「留10份快篩」遭拒嗆：少自命清高　LINE對話
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬力波劇院遭炸估衝破600死！　倖存者曝恐怖現場：大型亂葬崗

「遼寧號航艦群」在太平洋訓練　戰機直升機多次起降

白俄宣布大規模軍演！　烏克蘭疑「入侵幌子」：已做好準備

俄軍連環炸亞速鋼鐵廠影片曝！　攻入廠區爆發激烈血戰

瑞典擬申請加入北約　外長：已獲美國安全保證

首次！俄軍最新主戰車T-90M　遭烏軍轟爆成焦黑廢鐵

美軍事首長：中國將在2027年具備攻台能力

馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣　2.74億落槌創紀錄

專家3大分析：普丁其實打得很克制！　一文看懂俄羅斯困局

Fed升息2碼符合預期　激勵美股飆漲932點

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

楊銘威《營業中》「像顆球」圓融很多事　姚元浩讚「二廚只有他能勝任」推他去外場

馬力波劇院遭炸估衝破600死！　倖存者曝恐怖現場：大型亂葬崗

「遼寧號航艦群」在太平洋訓練　戰機直升機多次起降

白俄宣布大規模軍演！　烏克蘭疑「入侵幌子」：已做好準備

俄軍連環炸亞速鋼鐵廠影片曝！　攻入廠區爆發激烈血戰

瑞典擬申請加入北約　外長：已獲美國安全保證

首次！俄軍最新主戰車T-90M　遭烏軍轟爆成焦黑廢鐵

美軍事首長：中國將在2027年具備攻台能力

馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣　2.74億落槌創紀錄

專家3大分析：普丁其實打得很克制！　一文看懂俄羅斯困局

Fed升息2碼符合預期　激勵美股飆漲932點

明天要搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、互換冷熱

【廣編】第二屆白蘭「媽媽夢想勇敢Go」　逐夢計畫得主出爐

馬力波劇院遭炸估衝破600死！　倖存者曝恐怖現場：大型亂葬崗

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！　演員妻哭到崩潰消瘦

勾惡喊：事情沒結束！將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

小吃店拿16.5億快篩合約？他再爆：高登環球負責人涉詐欺、違反藥事法

高登環球棄標1700萬份快篩！陳時中嘆氣「政治干預商業」：這樣不好

快訊／羅智強宣布辭台北市議員　預計5／9送書面辭呈

「遼寧號航艦群」在太平洋訓練　戰機直升機多次起降

最嚴重情況還沒出現！台大醫估疫情高峰：不能排除單日幾十個死亡

奴才把魚玩偶「醃整晚」　貓嗨翻緊抱無影腳狂踢

國際熱門新聞

公獅當獵物狠咬影片曝　他爆血遭拖走

烏方證實　俄軍已攻入亞速鋼鐵廠

Fed升息2碼符合預期　激勵美股飆漲932點

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

捷克女孩：去過台灣1次　就會一直想辦法回去

COVID住院病患認知恐受損　衰退程度相當老了20歲

1天睡17小時也醒不來！醫曝Omicron恐怖後遺症

美軍事首長：中國將在2027年具備攻台能力

一文看懂！　專家3大分析：普丁其實很克制

聯準會宣布升息2碼！　創22年來最大升幅

孫女被爺爺偷拍裸照！驚揭他把家當後宮

俄記者：普丁將把烏克蘭變成核彈坑

首次！俄最新主戰車T-90M　遭烏軍轟成廢鐵

世衛：新Omicron亞變異株　釀南非疫情升溫

更多熱門

相關新聞

俄軍狂炸亞速鋼鐵廠影片曝！　攻入廠區爆激戰

俄軍狂炸亞速鋼鐵廠影片曝！　攻入廠區爆激戰

烏克蘭執政黨人民公僕黨大衛（David Arakhamia）當地時間4日晚間證實，俄羅斯軍隊已經攻入馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。烏軍現場指揮官也證實，在廠區內和俄軍激烈交戰中。

首次！俄最新主戰車T-90M　遭烏軍轟成廢鐵

首次！俄最新主戰車T-90M　遭烏軍轟成廢鐵

一文看懂！　專家3大分析：普丁其實很克制

一文看懂！　專家3大分析：普丁其實很克制

烏方證實　俄軍已攻入亞速鋼鐵廠

烏方證實　俄軍已攻入亞速鋼鐵廠

基輔地區又發現20具平民遺體　總數達1235具

基輔地區又發現20具平民遺體　總數達1235具

關鍵字：

烏克蘭白俄羅斯俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

勾惡放話「事情還沒結束」　連千毅：講好了還興風作浪

機車停遮雨棚下　「鄰居怒趕人」全場氣炸

Apple曝光「鄭伊健拍攝現場」！　男神就在隔壁車

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面