專家3大分析：普丁其實打得很克制！　一文看懂俄羅斯困局

▲普丁侵烏陷入泥沼，克里姆林宮的策略讓外界看不懂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭爆發至今超過70天，各界懷疑對於西方聯盟軍援烏克蘭，俄國明明可以卻為何不採取更強烈的報復？美國軍方和歐洲專家都指出，實際上俄國總統普丁在戰爭中展現了克制，明明俄軍有各種武器和手段，卻不論在轟炸和進攻規模上面都沒有達到最大限度。

《紐約時報》報導，俄軍明明可以逐條轟炸烏克蘭的鐵路、公路和橋樑系統，藉此斬斷或拖延西方援助武器的後勤路線，甚至可以針對烏克蘭首都基輔周遭的基礎設施進行最大限度的摧毀，讓西方國家領袖更難以進入基輔和烏克蘭總統澤倫斯基會面，並在鏡頭前共同向世人展現西方團結的一面。此外，俄國拿手的網攻和對出口歐洲能源實施更激進的斷供，這些普丁的力道都不如西方預期。

俄軍進攻有所保留，普丁更加謹慎

俄軍開戰前號稱世界第二強大的軍隊，但在侵烏的頭幾周卻顯現「外強中乾」的情況，現代化戰爭能力不如世界預期。然而，美國和歐洲官員也指出，普丁近幾個禮拜在俄國所稱的「第二階段軍事行動」中，於烏東頓巴斯的攻勢明顯也更謹慎，只尋求緩慢小幅度的進展，沒有加大夷平烏東基礎設施力度，避免和北約（NATO）衝突升級。

此前英國國防大臣華勒士（Ben Wallace）預期，普丁會在9日勝利日大閱兵中，正式對烏克蘭宣布開戰，並展開全面進攻，但西方懷疑俄軍和俄國是否有能力再進行必須消耗更大量資源人力的戰爭。美國和歐洲官員也表示目前尚未看到任何軍事方面的戰前部署行動，但他們並沒有否認普丁擴大戰爭的可能。

美國國防部一名官員2日表示，普丁現在在烏東戰場的推進「非常謹慎」，俄軍還被形容是「一隻手被綁在背後在戰鬥」，讓俄國在烏東的策略和目標在外界看來都顯得非常不清晰。

「這是一個奇怪、特別的戰爭」，智庫卡內基莫斯科中心主任特瑞寧（Dmitri Trenin）表示，俄羅斯似乎給自己設下了非常嚴厲的限制，但原因難以解釋，不只外界難以離解，連俄羅斯人民也開始出現很多疑問。對於克里姆林宮為什麼只用上「不足一半的力氣」在這場戰事中，特瑞寧覺得難以解釋。

▲俄軍在烏東僅取得有限進展，推進緩慢。（圖／路透）

烏克蘭後勤運輸仰賴的道路系統都還完整

對於俄羅斯為何不轟炸更多的橋樑、鐵道網路，讓西方軍援的武器每天都在源源不絕地送往前線，甚至西方領導人、重要政治人物都能紛紛安全來到基輔和澤倫斯基會面，特瑞寧說，「我覺得很奇怪，而且我沒有辦法解釋。」

事實上俄軍的確瞄準烏克蘭東南部一些關鍵的橋樑、機場跑道等基礎設施進行轟炸，但西方國家官員和特瑞寧抱持同樣的疑問。華府官員們過去幾周都在討論，為何俄軍在嘗試斬斷烏軍的軍援和後勤上，沒有表現得更具侵略性。

官員們猜測部份原因是因為俄羅斯始終沒能拿下烏克蘭的制空權，戰機愈深入就愈有機會遭到擊落，此外精準轟炸需仰賴高精準武器，開戰至今俄國精準打擊的運作不如預期。另一種可能是，俄軍避免過度摧毀城市，免得成功奪下後，還要面對大規模的重建工作，以及不想危及之後俄軍入城時的後勤補給路線。

俄羅斯報復工具多，為何仍然小心翼翼

俄羅斯去年針對美國殖民管線公司（Colonial Pipeline）的駭客攻擊，就展現了俄國有能力擾亂美國基建設施；柏林當局也警告切斷俄羅斯天然氣攻擊，將會重創德國，而且俄國還擁有傲視全球的5977顆核彈頭，這些一再顯示俄國手上有各種手段可以運用這些籌碼和工具。

▲俄羅斯日前宣布成功試射可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）式洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯杜馬鷹派議員米洛諾夫（Sergei Mironov）上周嗆西方，「你們以為可以假借他人之手摧毀我們，自己卻坐在一邊安然無恙地看著一切發生嗎？這行不通的，各位先生，你們都必須付出全部代價！」普丁也曾警告一旦跨越紅線，西方就等著面臨俄國的強力報復，但所謂的「紅線」在哪，沒有人知道。

西方官員在討論中提出一個論點，即普丁並沒有試著擴大戰事或展開大舉網路攻擊，是因為俄軍無法負荷和北約開戰，也不想讓西方有更直接的藉口宣布參戰。此外，他們認為對北約展開網攻是普丁手上僅剩的幾張牌之一，可能是在等待更好的出手時機，一名五角大廈官員指出，較多人有共識的是，普丁可能只想在烏東達成一些小型勝利，讓他有台階能下，而他也不想再惹上更多麻煩。

至於俄羅斯的核彈頭，西方預期普丁基本上還是個領性的人，不會真的那麼輕易掀起核戰，危及全人類，但卡內基莫斯科中心主任特瑞寧說，「希望這件事我沒有看錯」。