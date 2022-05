首次！俄軍最新主戰車T-90M　遭烏軍轟爆成焦黑廢鐵

▲俄羅斯最新型主力戰車T-90M「突破式」(Proryv)被烏軍摧毀。(圖/翻攝推特「@zloneversleep」)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯最新型主力戰車T-90M「突破式」(Proryv)於2020年4月正式交付俄軍部隊,在這次俄烏戰爭中出現於東北方城市哈爾科夫(Kharkiv),被視為俄軍強大先進武器之一,但今天(5日)卻傳出畫面,一輛Т-90М被烏軍摧毀,在道路上成為一大塊焦黑的廢鐵,也是第一輛被烏軍摧毀的Т-90М戰車。

推特消息「@UAWeapons」指出,哈爾科夫外圍地區近日被烏軍重新奪回,俄軍企圖發動進攻再度攻下該地區,但一輛Т-90М戰車卻在戰役中被烏軍摧毀。此外,還有一輛BNP-2(BMP-2 IFV )被烏軍繳獲。

▲T-90M遭摧毀成為話題。(圖/達志影像/美聯社)

#Ukraine: An attempted Russian counter attack against areas recently retaken by Ukrainian forces was foiled in #Kharkiv Oblast.



As a result, for the first time ever, a very modern Russian T-90M tank was destroyed, and a BMP-2 IFV captured. pic.twitter.com/fBLKRPXRnv