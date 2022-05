烏克蘭情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或「俄國分裂成3塊」

▲烏克蘭的情報局長認為,戰爭結束只有2種可能,普丁死去或俄羅斯分裂。(圖/路透社)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭,已經進行了70天,全世界都想問戰爭何時結束。對此烏克蘭軍情局長接受媒體訪問時表示,戰爭結束只有2種可能性,一種是普丁死去,一種是俄羅斯分裂成3個或更多國家。

烏克蘭媒體專訪國防部「情報總局」(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)時提問指出,西方相信烏克蘭終究會贏得場戰爭,但俄羅斯不會坐以待斃,所以核打擊威脅是真的嗎?

▲烏克蘭國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)。(圖/取自gur.mil.gov.ua)



布達諾夫回應表示,使用「戰術核武」的機會一直存在,使用「戰略核武」沒有意義,因為兩國距離太接近,但使用戰術核武,只會加速俄羅斯被終結,然後這場戰爭就結束了,但關於這場戰爭如何結束,只有2種選擇或可能性。

布達諾夫指出,第一種可能是俄羅斯分裂成3塊甚至更多,第二種可能是普丁死去,撤換俄羅斯領導高層,相對維護俄羅斯領土的完整性。

布達諾夫進一步解釋,如果是第二種可能性,新領導人會說普丁是一個病態的領導者,所有的過程都與俄羅斯無關,在這個情況下,俄羅斯將會放棄所有佔領的領土,包括應該屬於日本的群島,還有應該屬於德國的柯尼斯堡(Koenigsberg,俄稱「加里寧格勒」)。

The head of the GUR (main intelligence department) of Ukraine, Kirill Budanov, outlined the conditions under which the war could be ended:

