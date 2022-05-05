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連千毅之亂「警政署被電飛」：軟得像麻糬　小商人舉報血流成河

記者崔子柔／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」和直播主連千毅因消費糾紛槓上，後來網紅「鳳梨」也加入戰局，甚至演變成道上兄弟出面調解，立委莊瑞雄昨（4）日質詢時就提到此事，痛批警政署毫無作為「軟得像麻糬」，網路名人「小商人」則認為，「警政署被電到起飛，再來肯定有動作」。

小商人先前就已向警政單位檢舉連千毅，他昨晚在臉書發文表示，「就說直接舉報了，要血流成河這不就來了嗎？軟嘎那麻糬（軟得像麻糬），我個人喜歡Q一點的麻糬」，另感謝莊瑞雄為民喉舌，「除暴安良」，歡迎民眾提供其他具體事證來舉報。

▲▼勾惡深夜放話「事情還沒結束」　連千毅發聲：講好了還在興風作浪。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡、連千毅）

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▲勾惡昨深夜放話稱「事情還沒結束」。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡、連千毅）

莊瑞雄在內政委員會質詢時提到，直播主之亂從4月底鬧到5月初，有不少民眾質疑「現在是沒政府嗎？」還有黑道背景的大哥出面調解，那警政署、刑事局是在幹嘛？

警政署副署長劉柏良則回應，署內已進行蒐證並將做出打擊，莊瑞雄回應，「你們軟得跟麻糬一樣，你們那叫打擊？」、「幾天了你們還沒行動，沒有道理啦」劉柏良則說，請委員拭目以待，絕對強力取締。

小商人也在留言提到，「警政署被電到起飛，再來肯定有動作。我們來提供掃黑名單好了，不然現在一堆哥啊兄啊，出門買個奶茶可能都會遇到」、「這些人是要彰顯公權力不彰，洗臉警政署，真的沒把警察放在眼裡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼小商人留言。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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