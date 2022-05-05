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高雄攤販質疑「足跡公布錯了」！火大PO文：還要不要讓人活

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市4日公布確診者足跡，涵蓋範圍相當廣。（圖／高雄市政府）

記者柯振中／綜合報導

高雄市府4日公布確診足跡，全市有多間娛樂場所、夜市、餐廳及市場等處曾有確診者到訪。對此，就有攤販出面指控，市府公布確診者足跡後，直接影響到他們與其他業者的生意，但「足跡地址根本就沒有營業攤販」，讓她相當憤怒，「一堆人來問，跑去隔壁問，還要不要人生活…。」

高雄市4日新增1,021例確診案例，經過疫調後發現，當中包含境外移入、重複通報等狀況，實際為987例，而新增的案例中，又以密切接觸者最多，共有800例，密切接觸者身分包含同住家人、餐廳娛樂場所、職場校園等處，高風險區域則為20例。

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高雄市府4日公布的足跡，包含了多間舞廳、酒吧、會館、KTV等娛樂場所，還有餐酒館、餐廳、超市、夜市及市場等處，足跡相當廣泛。

對此，有名女子在「爆料公社」指控，她與丈夫是豬肉攤販，而公布的確診者足跡當中，有位「鳳西黃昏市場肉攤工作人員」，而公布的鳳西市場足跡地址處，根本沒有豬肉攤販，但因為她與丈夫在附近擺攤，儘管2人都沒確診，還是受到直接影響，不斷有人來詢問，也造成其他業者的困擾。女子質疑，為何不公布該攤商的實際地點，「一堆人跑來問、跑去隔壁問，還要不要人生活…。」

▼女子質疑市府公布的足跡是錯的。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/4確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

網友們看完貼文以後，在下方留言回應，「肉攤工作人員不代表一定是豬肉攤」、「這些足跡圖還有用？我就問」、「現在我都不看足跡了，反正就手常消毒、口罩戴少、也打了三劑了，就正常的過吧」、「上面沒有寫豬肉攤就不用特別在意吧，肉攤應該有包含雞肉攤吧？」

對此，女子則回應，該處地點一直以來都沒有肉攤，不曉得到底是怎麼公布的，也不知道到底是如何確定的。不過，直到發稿前，記者致電高雄市衛生局，並未取得回應，而衛生單位進行疫調，理論上不會無的放矢，該地址是否有肉販擺攤，仍待進一步釐清。

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