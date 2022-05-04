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母遭俄軍槍殺！9歲烏克蘭女童「訣別信」感動他　高雄醫盼領養來台

▲▼烏克蘭女童與母戰火中死別 高雄醫師盼領養來台。（圖／高雄西區扶輪社提供）

▲高雄醫師段志憲看了信大受感動，盼能領養女童來台生活。（圖／高雄西區扶輪社提供）

文／中央社

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）烏克蘭9歲女童目睹母親在戰火中死亡，倖存下來的她寫信給母親「我們天堂見」，令人鼻酸。高雄醫師段志憲看了信也大受感動，懸賞10萬元盼找到女童下落，並領養她來台生活。

社群平台近期流傳一封9歲烏克蘭女童寫給遭俄軍槍殺的母親的信，內容讓許多人心碎。外媒報導，一名烏克蘭議員近日也在推特上分享這封女童手寫信。

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女童信中寫道，「媽媽，謝謝妳給了我生命中最美好的9年，非常感謝妳讓我擁有童年，妳是世界上最棒的媽媽！我永遠也不會忘記妳，希望妳在天堂過得好，我也會盡最大努力當個好人，這樣就能去天堂找妳，我們在天堂相見。」

段志憲看了信大受感動，今天召開記者會表示盼領養女童來台生活，並發出國際尋人啟事，只要有人能查到這名女童下落，附相關證明文件寫信寄到高雄西區扶輪社，查證屬實，他就致贈新台幣10萬元獎金。

段志憲並表示，將透過扶輪社系統號召善心人士在台灣發動領養100名烏克蘭孤兒，並照顧到大學畢業。民進黨立委許智傑及市議員黃文志、陳致中、陳慧文等人也出席記者會支持理念。

段志憲說，他在網路上看到這封信，既感動又激動，希望能領養這名女童來台灣生活，並負擔她所有生活與教育費用。段志憲也希望政府盡速修法，放寬相關領養限制，讓更多善心人士加入領養行列，也讓全世界知道，台灣不只是自由民主，更是有愛的地方。

許智傑說，領養有移民法等相關法令規範，同時也涉及孩子個人意願，政府會朝此方向努力協助；他也建議即使不是領養，也能先協助孩子來台就學、生活。

段志憲說，如果找到女童，但仍無法及時完成領養，他也願意先幫助女童來台就學、生活，讓女童有安穩的成長環境，好好長大。

▲▼烏克蘭女童與母戰火中死別 高雄醫師盼領養來台。（圖／高雄西區扶輪社提供）

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