日本自民黨青年局長小倉將信今赴五指山　悼念李登輝

▲自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）近日率團訪問台灣，訪團4日前往五指山國軍示範公墓特勳區，於前總統李登輝目前悼念。（圖／日本台灣交流協會）



記者陶本和／台北報導

自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）近日率團訪問台灣，訪團4日前往五指山國軍示範公墓特勳區，於前總統李登輝目前悼念，並獻上獻花。

自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員本次訪台擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

訪團成員4日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，由團長小倉將信率眾人在李登輝前總統墓前悼念，眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。

日本台灣交流協會表示，李登輝是台灣史上首位民選總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基石，台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的珍貴朋友。

日本台灣交流協會指出，今日的五指山頭，在莊嚴中吹起了５月的溫柔千風，相信在李登輝的庇佑下，日台間難能可貴的友情能夠淵遠流長、長長久久地繼續走下去。

▼自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）近日率團訪問台灣，訪團4日前往五指山國軍示範公墓特勳區，於前總統李登輝目前悼念。（圖／日本台灣交流協會）

