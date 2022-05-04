美食交流拚外交！　吳釗燮端「4種水果」款待日本朋友

▲日本自民黨青年局訪團昨天下午抵台，與外交部長吳釗燮晚宴。（圖／翻攝自外交部臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，外交部透過臉書曝光部長吳釗燮準備傳統小吃米糕款待訪賓，以及透過火龍果、楊桃、香瓜、高接梨等飯後水果，讓日本朋友們感受到「水果王國」的熱情。吳釗燮並指，透過美食交流，台日關係將更加緊密，也期待未來日本的朋友也能享用到更多美味的台灣水果。

外交部表示，吳釗燮為了迎接日本自民黨青年局訪問團，準備了台灣傳統小吃米糕來款待議員們，米糕象徵「步步高升」，代表台日關係將更上一層樓；飯後水果則準備了火龍果、楊桃、香瓜還有高接梨等四種在日本少見的台灣水果，讓日本朋友感受水果王國的熱情。

吳釗燮在昨天晚宴致詞談及，台日在人道救援、公共衛生領域的相互扶持，成為各國的典範，實踐善的循環；透過美食交流，台日關係將更加緊密，也期待未來日本的朋友也能享用到更多美味的台灣水果。

該訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

外交部日前說明，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。