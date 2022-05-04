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日本自民黨青年局訪台　游錫堃送「這禮物」展現熱情台灣味

▲▼游錫堃用台灣鳳梨歡迎日本自民黨青年局訪問團。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲游錫堃以台灣鳳梨歡迎日本自民黨青年局訪問團。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，立法院長游錫堃特別透過臉書曝光艋舺餅店的鳳梨酥禮盒，並指盼以酸甜又飽滿的鳳梨香氣，展現熱情奔放的台灣味，為他們揭開初夏訪台的序幕。

游錫堃表示，日本自民黨青年局的好朋友們時隔兩年多再次來訪台灣將與國會交流，在昨天下午抵台展開為期5天訪團行程，他特地在每位訪賓飯店房間準備了「鳳梨酥」迎賓，以酸甜又飽滿的鳳梨香氣，展現熱情奔放的台灣味，為他們揭開初夏訪台的序幕，祝自民黨青年局及諸位眾議員行程順利、滿載而歸。

該訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

外交部日前說明，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

▲日本自民黨青年局小倉將信眾議員率團來訪 。（圖／翻攝小倉將信推特）

▲日本自民黨青年局小倉將信眾議員率團來訪 。（圖／翻攝小倉將信推特）

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