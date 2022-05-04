統一發票中獎別PO網！截圖騙過財政部APP　冒領2人組得手206次

記者

▲財政部統一發票兌獎APP。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳宏瑞／高雄報導

不少人中了統一發票會PO網炫耀！高雄市一名林姓男子（21歲）和同夥「阿兄」在網路上搜尋得獎發票的相片，再利用財政部的統一發票兌獎APP，將截圖的得獎發票相片上傳，由於APP無法辨認相片是截圖，讓林男順利騙過系統，將得獎的獎金匯入自己帳戶，直到這些人要去兌領發票時驚覺獎金已經被領走，向財政部反應，才揭穿這項手法，橋頭地檢署偵查後，發現林男和「阿兄」共得手206筆獎金，其中14筆順利找到得獎人，不法所得4600元，今偵結後依妨害電腦使用罪將林男起訴。

檢方指出，林姓男子和綽號「阿兄」的同夥，從去年2月起，就在網路搜尋臉書上，將得獎發票PO網炫耀的相片，截圖後再上傳到財政部的「統一發票兌獎APP」，輸入林男的身分證字號，再把林男的郵局帳戶設為自動領獎專戶。

由於財政部的「統一發票兌獎APP」無法辨別圖檔是截圖而來，因此林男也順利成功騙過「統一發票兌獎APP」，把獎金匯入自己的帳戶，從2月份起共成功騙得了206筆。

不過，這些PO圖的中獎人，拿著實體發票要去兌獎時，才發現獎金已經被領走，向財政部國稅局反應才發現此一漏洞，並向檢調告發。

檢、警循線抓到林男，林男也坦承犯案，但供稱詐騙來的錢都是被「阿兄」領走，檢方持續追查後，找到14名被盜領獎金的被害人，大多是1000、200元的小額獎金，累計被詐的獎金4600元，橋頭地檢署今（4）日偵結，依妨害電腦使用罪將林男起訴。