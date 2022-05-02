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比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO發現社交距離APP真的有用。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

簡訊實聯制日前已取消，轉而鼓勵民眾安裝「台灣社交距離」APP，但到底有沒有用也備受質疑。就有網友在《Dcard》發文「台灣社交距離真的有用」，說APP很快就把他跟確診者的足跡重疊認定好，還提醒他要立刻採取自主健康管理，「比各縣市每天那邊報意義大多了。」

這位網友開頭就大讚，「台灣社交距離真的很好用，很快就會把我跟確診者的足跡重疊認定好，還會提醒我要立刻採取自主健康管理」，更直呼「對於下載量跟以強制的方式讓確診者上傳資料，是最好的足跡公佈方式，比各縣市每天那邊報意義大多了。」

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只見他貼出社交距離APP的截圖，上面紅字提醒他，「與確診者資料比對有接觸」，要他冷靜面對、自主健康管理。原PO也透露，其實他前幾天就有症狀，但PCR結果是陰性，過了幾天更發作標準新冠肺炎經典症狀，但快篩沒有出現兩條線，所以目前打算等媽媽快篩，如果是兩條線，就會前往醫院再做一次PCR。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲社交距離APP提醒原PO與確者者資料比對有接觸。（圖／翻攝自Dcard）

另外，有網友好奇詢問「如果跳出來有密切接觸，自主健康管理多久？（從接觸那天開始算嗎？）」原PO則解答，「國家依據傳染病防治法，強制確診者上傳資料，就能透過藍牙跟定位，確認與確診者接觸時間」、「自主健康管理7天，跟居家隔離3+4類似，但比居家隔離3天寬鬆，但是出門要快篩，就是連篩7天，如果有症狀，盡量避免過於擁擠的地方。」

貼文引發眾人熱議，就有許多網友擔心，因為APP並沒有普及，等收到時已經太晚，「我朋友收到通知，但是已經是7天前的足跡了，超過政府3+4的規範，完全不懂要怎麼反應」、「我覺得其實很不準，因為有些人沒裝，但他是確診者的話，你的紀錄還是會（顯示）無接觸」、「如果確診者沒載那就根本沒用，我弟確診，同住者全都要自主隔離，APP還每天傳無接觸風險給我。」

不過，也有人表示，「這個APP很有用，但很多人都沒有裝」、「這APP本來就有用，只是如果大家不用就沒用，之前還一堆人在鼓吹大家卸載，真的搞不懂這些人心態」、「在沒有全台灣每個人100%都有安裝此APP+開藍牙的情況下，本來就不能對這個APP有『有就是有；沒有就是沒有』的期待。所以應該做的不是要卸載這個APP，而是勸身邊的人趕快安裝起來。」

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