交友App約妹子當真愛！他一夜被播毒「慘染上愛滋」淚PO片吐心聲

▲男子自述用交友軟體脫單，卻感染愛滋。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博網友「晏哥抗艾」近日發文自述，自己在某交友軟體上交友，不幸感染愛滋病。他稱，2021年11月認識的女孩，相處幾天後女方偷走了家裡的電腦錢包等物品，他報警求助後得知女方有愛滋病。他迅速去醫院檢查並買了阻斷藥，但還是不幸感染。

「晏哥抗艾」發文稱，「寫這篇文章我考慮了很久，經歷了幾個月的重度失眠，每天噩夢，想過自我了斷，以及緊急住院治療後，我還是決定說出自己的經歷，一方面是對自己的重新接受，一方面也希望能警醒看到這篇文章的網友們。」

他回憶，「我是去年11月17日在伊對交友APP上認識的這個女孩，以談結婚對象為前提開始交流。經過APP上互相基本情況了解，加微信全面了解後，我們見了面，談得也很愉快，互相表達了好感，也說好要認真交往。」

兩人交往幾天後，女友主動說辭職了，沒地方住，身上錢不多，不舍得住旅館。「晏哥抗艾」一開始勸她去住旅館，「我說幫她付費用，她死活不同意，說不想花我的錢。我當時覺得這人還真不錯。」

▲女生被逮捕的現場畫面。（圖／翻攝自影片）



後來，女友住進了他家。 「晏哥抗艾」表示，「後來在我家發生了關係，11月28日早上，她以頭暈不舒服為由讓我給她買吃的。後來等我回到家，發現門敞開，人不在了，桌上的電腦、相機、鏡頭、錢包都不見了。發微信，打她電話，發現都被拉黑（封鎖），於是我馬上報警。」



他進一步表示，12月2日女騙子被逮捕，12月6日派出所告知她查出來有愛滋病，「我當時感覺天要塌了，全身發軟雙腿發抖，屏著呼吸打車去了疾控，又去了貴陽市公共衛生救治中心。當天就做了hiv檢查，人生第一次這麼怕死，距離高危已經一個禮拜，吃阻斷藥已經來不及了，但還是在醫院買了阻斷藥。」

從12月6日到今年1月28日，「晏哥抗艾」說，每天失眠做噩夢，做了3次hiv檢查都是陰性，以為自己僥倖躲過了。直到4月3日左右，他感覺身體有點不舒服，頭暈乏力，出現輕微感冒，吃了藥沒有緩解，隨後去醫院複查，這次被確診感染愛滋病。

「晏哥抗艾」悲傷表示，「我只想找個對象，沒想到代價如此沉重。以後的種種被誤解也好，被歧視也好，只能自己默默去承受。寫這篇文章我情緒很不穩定，如果你看到這篇文章能受到一點觸動，我也就覺得活著還是有一點價值。」