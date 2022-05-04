台南學童疫苗開打　黃偉哲提醒戴口罩「不是打完就變鐵金剛」

▲台南市學童疫苗4日開打，市長黃偉哲關心疫苗施打狀況，一早就前往新營區南梓實小視察學童施打情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市學童疫苗4日開打，市長黃偉哲關心疫苗施打狀況，一早就前往新營區南梓實小視察，黃偉哲表示，學童今天施打的莫德納疫苗，是成人劑量的二分之一，他特別叮嚀小朋友，打完以後要休息10分鐘，然後多喝水，最重要的是打完以後還是要戴口罩。

黃偉哲市長向學童開玩笑指出，不要以為打完後就變成無敵鐵金鋼，沒有這回事，但打疫苗可以比較不易被感染，萬一被感染也不會變成重症，希望大家保護自己，也能保護家人。





市長黃偉哲表示，今天是兒童疫苗施打的第一天，他相信疫苗施打是利大於弊，而且大很多，目前為止，台南市大概41％的學生願意打疫苗，大概跟全國的標準的平均差不多，但他還是希望願意打疫苗的比例能提高，以台南市大概9萬多的小學生，符合資格的是4成多，是3萬6到3萬8之間，那這一波希望夠建置起來，大家能夠平平安安，快快樂樂的。總之打疫苗是要追求健康，所以還是鼓勵家長能夠同意孩子來施打，大家可以看到這次染疫的中重症、甚至不幸過世的，通通都是沒有施打疫苗的，希望大家都來打。





黃偉哲也強調，現在每天都有確診者，像3日台南市有500多個，新北市有8200多個確診，台北市有4000多個，病歷都很多，大家還是要注意，最重要的是打完以後還是要戴口罩。





教育局長鄭新輝表示，台南市是六都確診數最低的縣市，但全國疫情仍逐漸上升，必須持續提高疫苗涵蓋率，台南從上週就由學校發放意願書，讓家長有一週的時間思考並填寫意願。台南6-11歲學生有9.1萬人，約3.6萬人有意願施打，目前開放劑數2劑、間隔12周、劑量為成人的一半。



根據台灣兒科醫學會的聯合聲明，Omicron大流行，雖然症狀輕微，但對兒童仍有重症、或產生發炎症候群的情況，所以打疫苗是利大於弊，台南也準備了家長等候區，擔心的家長可就近觀察，但必須全程配戴口罩。



台南市目前100人以下學校，由衛生所入校協助，100人以上，則由20家醫療院所協助，若符合資格的兒童，在這段期間因故未接種，5/23後可到合約醫療院所接種，或是透過台南打疫苗系統預約。由於台南先前有許多案例是家庭群聚，所以呼籲大人小孩都要接種疫苗，台南也已開設隨到隨打站。





南梓國小校長翁程祥表示，該校國小部學生有201位，目前家長同意的有51位的小朋友，今天該校特別與新營新興醫院及衛生所合作，在整個動線上面做了一個比較寬敞溫馨的安排，結束之後，也會贈送孩子一些營養補充品，讓孩子可以更加願意施打，也鼓勵所有的家長，能夠盡量讓孩子來施打新冠疫苗。