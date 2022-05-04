輕重症分流收治年齡拉高！　無症狀輕症「80歲以上」才送醫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布調整確診者分流收治原則，無症狀輕症從原本75歲以上收治醫院，改為「80歲以上」才收治，而原本70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者安排入住加強版集檢索/防疫旅館年齡則改為70~79歲。

指揮中心指揮官陳時中說明，年齡80歲(含)以上或懷孕36週，收治於醫院；年齡70-79歲、65-69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館；年齡69歲(含)以下，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。

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除了收治醫院年齡變動之外，其餘和先前規定一樣，包括無症狀、輕症兒童年齡未滿3個月且有發燒、嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度或須進行血液透析者，均收治於醫院。前開條件以外兒童，符合居家照護條件者採居家照護，不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。

例外情形則是不符居家照護健康條件無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

另外，醫院收治無症狀輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，若經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院，未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

▲▼確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）