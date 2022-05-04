落實金融機構反詐騙宣導　嘉義警攜手金融行庫成功阻詐

▲▼ 詐騙集團假藉疫情嚴峻不支薪，嘉義朴子婦人輕信險遭詐 ，所幸警方勸阻。（圖／朴子分局提供）



記者翁伊森／嘉縣報導



嘉義縣朴子市陳姓婦人3日到京城銀行朴子分行準備匯款新台幣25萬元到香港帳戶，經行員關懷提問後察覺有異，銀行襄理立刻將婦人請至貴賓室，通報警方到場。警方研判這是常見的「交友詐騙」，成功勸阻婦人匯款，保住血汗錢。

嘉義縣警察局朴子分局朴子派出所5月3日接獲京城銀行朴子分行陳姓行員通報，稱1名婦人欲臨櫃匯款至香港，經關懷提問，婦人神情緊張，無法交代細節，疑似遭詐騙，警方立即趕往銀行瞭解情形。



經警方了解，陳婦日前在網路偶然認識一名在香港國稅局工作網友，近日因香港疫情嚴峻，該香港網友誆騙遭到延遲發放薪水，已經無以度日，希望陳婦能匯款新台幣25萬元以解燃眉之急，陳婦不疑有他堅持匯款。

▲▼朴子警分局落實防詐宣導，與銀行密切聯繫成功阻詐。（圖／朴子分局提供）

也由於朴子分局落實金融機構反詐騙宣導，陳姓行員對婦人進行關懷提問時，聽到常見詐騙關鍵內容，立即通報警方到場，警方與銀行苦口婆心勸導，強調這是常見的假網友詐騙模式，會營造自身窮困可憐之假象來博取被害人同情心，進而詐騙款項，陳婦不可置信自己差點遭騙，感謝警方與行員熱心阻詐。



朴子分局長陳至瑋呼籲，網路交友要小心，一旦提及金錢借貸，不要輕易匯款，有任何疑問可以馬上報警，由警方為鄉親服務釋疑。