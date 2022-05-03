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「台大醫師」騙婚劈腿詐2女！一個動作怪怪的　神鬼渣男身分曝

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲洪姓已婚男子假冒台大醫師，在美騙婚又來台劈腿詐騙2女遭起訴。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

洪姓男子出生醫師世家，從小被送到美國唸書，自稱就讀哈佛大學醫學院，透過友人介紹娶了美嬌娘還生了孩子，返台後卻隱瞞已婚身分，在網路上謊稱是台大醫師，同時騙到2名女子與他交往，再以臨時需要用錢為由，向2女詐騙75萬元，受害女子覺得洪男當醫師，出門卻從不付錢，驚覺受騙提告，台北地檢署2日依詐欺取財罪起訴洪男。

洪姓男子2019年就被朋友發現，謊稱已從哈佛大學醫學院畢業，還偽造加州大學爾灣分校醫院的醫師識別證，已經被法院依偽造文書判刑5月，得易科罰金，而在洪男遭法院判決確定前，洪妻又發現洪男在外有小三、小四，憤而離婚。

檢察官調查，洪男在2020年間透過網路交友軟體，分別認識了林姓、邱姓2名女子，洪男謊稱自己是台大醫師，使用自己從小耳濡目染下聽來的醫學術語，和2女分享自己「上刀、下刀」的生活，2女以為遇到好對象而展開交往。

不過洪男在約會時，總是以忘記帶錢包等裡由，請女方付帳，女方也不時買些名牌大衣等禮物送給洪男，後來洪男藉口自己戶頭遭金管會管制，向女方借錢，林女匯款20萬元、邱女匯款55萬元，都進了洪男母親的帳戶後，女方才開始發現，洪男從來沒有出過錢，懷疑遭到詐騙。

洪男到案坦承為了營造自己的身價，所以謊稱是台大醫師，但辯稱只是向女友借款，檢察官認為2女交往時贈送洪男禮物不算受騙，但金錢部分，洪男始終沒還錢，不採信借錢說，原本要讓洪男和女方和解，沒想到洪男又遲遲不依約還款，因此依詐欺取財罪起訴洪男，至於同時挨告的洪男母親因不知情，獲得不起訴。

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