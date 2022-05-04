彰化熟女暈頭了！網交韓國花美男100天　衝銀行匯美金幫買房　

▲詐騙集團謊稱韓國人詐騙女子匯美金。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

被愛沖昏頭了！彰化1名47歲女子今年初在網路認識1名韓國花美男，跟她灌迷湯說「愛她」，還要到台灣買房共度一生，要女子匯款1,500美元(台幣4萬4,300元)，女子聽了之後非常感動，3日至華南銀行和美分行匯款，經行員及警方適時攔阻，才恍然大悟這是一場騙局，至於詐騙集團是否有盜圖，警方正進一步擴大追查。

▲銀行行員阻攔女子匯美金。（圖／警方提供）



女子也向警方出示這名韓國歐巴LINE上面的照片，他戴著鴨舌帽，有濃黑的眼線，女子融化在他大大的笑容及甜言蜜語中，2人在Line網交3個多月後，這名男子開口要錢，以「要來台買屋共度一生」的老梗，讓女子不疑有他，急著到銀行匯款。

周女在櫃匯款的時候，說這筆錢是要匯款至外國帳戶作為手續費，神情有異，而引起鄭襄理及行員姚小姐的注意，隨即通報和美分局和美派出所巡佐謝志明、警員陳冠宇前往前去關心瞭解，成功攔阻周女遭詐騙集團詐騙。

▲警方攔阻女子匯美金。（圖／警方提供）

警方到場了解後女子表示，於今年1月底在facebook認識一名自稱韓國籍網友，後續加入LINE聊天，韓籍網友跟被害人謊稱要來台灣購屋，所以要匯100萬美金至被害人帳戶，但要求被害人先匯款美金1500元(折合新台幣4萬4300元)至對方所提供之帳戶，網路遇見韓國歐巴，願與其共度一生，以為遇見真愛，經警員向周女說明此為詐騙手法，周女才恍然大悟，警方及時守護民眾荷包，成功攔阻金額4萬4,300元。

和美分局長葉文啟呼籲，投資詐騙手法常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資高獲利訊息，吸引被害人投資虛擬貨幣、外匯期貨及股票等，一旦金錢匯出馬上失去聯絡，民眾辛苦攢下積蓄求討無門。若遇到疑似詐騙情形， 應即撥打反詐騙專線「165」或「110」， 尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失， 另防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重時期犯案。

▲警方及行員攔阻女子匯美金。（圖／警方提供）