豬隊友闖紅燈遭攔...後座詐欺車手見光！他痛罵：我通緝你還違規

記者張君豪／台北報導

台北市文山一分局偵辦轄內一名有毒品、傷害等多項前科的游姓車手，前後配合詐騙集團在轄內多次提領被害人所匯贓款高達67.5萬元，遭到警方鎖定，但因游嫌係吸毒慣犯，行蹤飄忽不定，他日前搭乘朋友機車在景美夜市闖紅燈遭到景美所警員攔查，警方並依犯嫌情資共享平台，立刻通知指南所承辦警員帶回續行偵辦。

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示，車手提領贓款後，第一時間過濾帳戶資料，清查游男提領贓款涉及10名被害人，轄區指南派出所警員徐駿霖、李佳彥成立專案小組追查，並協請各金融機構通知被害人製作筆錄，這才瞭解，多數被害人遭到「解除分期付款」、「訂單錯誤升級為高級會員」或「多筆訂單重複下訂」等話術為由，歹徒要求解除分期付款，進而操作ATM、網路銀行受詐，甚至幾位被害人被騙後渾然不覺，直到收到銀行示警才驚覺遭詐。

警方深入追查，發現涉上述10起詐騙案的領款車手游男手掌、頸部都有國字刺青，特別以手掌「蟻」字刺青最為明顯好辨認，但因游男是吸毒慣犯，行蹤飄忽不停，文山一警方確認涉案車手身分後，將犯嫌情資特徵鍵入北市警局犯嫌情資共享平台，游嫌自此遭警方鎖定，沒想到在搭友人機車去逛夜市時遭逮。

游男遭逮捕時，氣得向騎車的友人痛罵，「你明知道我被通緝還硬要違規！」游嫌辯稱忘記怎麼和詐騙集團拆帳，但坦承參與提領贓款，警訊後將他依觸犯詐欺、毒品通緝等罪嫌移送台北地檢署複訊，庭訊後押往台北看守所入監。

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