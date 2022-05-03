　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬隊友闖紅燈遭攔...後座詐欺車手見光！他痛罵：我通緝你還違規

記者張君豪／台北報導

台北市文山一分局偵辦轄內一名有毒品、傷害等多項前科的游姓車手，前後配合詐騙集團在轄內多次提領被害人所匯贓款高達67.5萬元，遭到警方鎖定，但因游嫌係吸毒慣犯，行蹤飄忽不定，他日前搭乘朋友機車在景美夜市闖紅燈遭到景美所警員攔查，警方並依犯嫌情資共享平台，立刻通知指南所承辦警員帶回續行偵辦。

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所警員徐駿霖、李佳彥積極追查，最終順利讓游姓車手落網。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示，車手提領贓款後，第一時間過濾帳戶資料，清查游男提領贓款涉及10名被害人，轄區指南派出所警員徐駿霖、李佳彥成立專案小組追查，並協請各金融機構通知被害人製作筆錄，這才瞭解，多數被害人遭到「解除分期付款」、「訂單錯誤升級為高級會員」或「多筆訂單重複下訂」等話術為由，歹徒要求解除分期付款，進而操作ATM、網路銀行受詐，甚至幾位被害人被騙後渾然不覺，直到收到銀行示警才驚覺遭詐。

警方深入追查，發現涉上述10起詐騙案的領款車手游男手掌、頸部都有國字刺青，特別以手掌「蟻」字刺青最為明顯好辨認，但因游男是吸毒慣犯，行蹤飄忽不停，文山一警方確認涉案車手身分後，將犯嫌情資特徵鍵入北市警局犯嫌情資共享平台，游嫌自此遭警方鎖定，沒想到在搭友人機車去逛夜市時遭逮。

游男遭逮捕時，氣得向騎車的友人痛罵，「你明知道我被通緝還硬要違規！」游嫌辯稱忘記怎麼和詐騙集團拆帳，但坦承參與提領贓款，警訊後將他依觸犯詐欺、毒品通緝等罪嫌移送台北地檢署複訊，庭訊後押往台北看守所入監。

【相關新聞】

台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
台灣快篩貴嗎？　全球快篩價格一次看
快訊／林靜儀確診！　昨開會接觸立委多
居隔單錯誤百出　衛生局長認了「系統癱掉」：無法負載
真的變貴了！　好市多衛生紙「今起調漲」
兒童莫德納今開打　出現3狀況務必立即就醫
Omicron會重複感染？　指揮中心曝「1情況」比例很高
快訊／新北國中女確診外出「出來放風」　衛生局：最重罰200萬
快訊／今增23102確診「全台分布曝光」！　台中首破千例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「臺灣檢察法鑑」中英文出版　蔡清祥：促進檢察業務國際化

國道3號4車追撞！　白車「烏龜翻」躺內線畫面曝

玉山志工巡山屋墜谷亡！消防救難隊冒雨救援　徒步2天揹他回家

BMW男酒駕害死女友　死者父母疑愛女「被下藥」要求解剖

雙黃線硬要超車！　幸運躲過死劫...騎士怒罵「衝三小啦」

豬隊友闖紅燈遭攔...後座詐欺車手見光！他痛罵：我通緝你還違規

婚友配對破局！他請吃水餃遭嫌棄　討3.8萬嗆「我爸稅捐處的」

薪火相傳　高檢署發表「第二審檢察官辦案參考手冊」

汐止醫師嬤在家門口遭撞「失血過多亡」　騎士倒退嚕落跑下場曝

屏東市區公園驚見男子露私處　落網辯「一時性起」

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

「臺灣檢察法鑑」中英文出版　蔡清祥：促進檢察業務國際化

國道3號4車追撞！　白車「烏龜翻」躺內線畫面曝

玉山志工巡山屋墜谷亡！消防救難隊冒雨救援　徒步2天揹他回家

BMW男酒駕害死女友　死者父母疑愛女「被下藥」要求解剖

雙黃線硬要超車！　幸運躲過死劫...騎士怒罵「衝三小啦」

豬隊友闖紅燈遭攔...後座詐欺車手見光！他痛罵：我通緝你還違規

婚友配對破局！他請吃水餃遭嫌棄　討3.8萬嗆「我爸稅捐處的」

薪火相傳　高檢署發表「第二審檢察官辦案參考手冊」

汐止醫師嬤在家門口遭撞「失血過多亡」　騎士倒退嚕落跑下場曝

屏東市區公園驚見男子露私處　落網辯「一時性起」

中央規劃「打3劑免居隔」6月上路　黃珊珊：先把日子過到5月中旬吧

美前防長新書爆料　川普曾要他朝示威者腿部開槍

Apple Car傳由鴻海代工！定價逾295萬元　最快2024年底亮相

許藍方「零修圖特寫」洩38歲真實狀態！　認發錯照：團隊提醒才知

《空氣殺人》 轟動政壇！加溼器致2萬人亡　議員：為受害者擦淚

住家旁「醫院vs廟」怎選？神級優勢曝光　網全點頭：不用想

16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」

台電桃園區處新卸任處長交接　黃志榮：延續穩定供電服務用戶

4千萬以上住宅交易8成在屯區　南屯預售價衝7字頭

第一次見面就被粗心大柴「掃堂腿踢飛」　小黑柴氣噗噗嗆聲

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

夫後位猛撞女家教　妻怒討200萬結局曝

富商送小三們保時捷、勞力士　法官挺正宮判賠

即／不准快篩　南港偵查隊長遭記過拔官

阿嬤上月老伴剛離開　板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡

台中男酒駕自撞害女友亡！死者爸媽淚：早勸她分手

誤信「賈博士」　西門町大地主遭騙3.5億

高雄酒駕男解開手銬　逃離派出所

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢認定貪污共犯就是他

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

劉冠軍盜2億逃亡　法官不沒收理由曝

更多熱門

相關新聞

小額匯款考驗人性　詐騙集團不缺肥羊

小額匯款考驗人性　詐騙集團不缺肥羊

投資詐騙層見疊出，虛擬貨幣投資百百款，詐騙集團利用民眾想快速賺錢獲利心理，趁機遊說使其掉入詐騙陷阱。竹北警分局於近日接獲3起疑似民眾遭詐騙案，所幸行員們機警發現破綻，立刻向警方求助，才順利拯救民眾荷包。

以為能月高10cm　151國中女砸2萬天天喝臭藥

以為能月高10cm　151國中女砸2萬天天喝臭藥

刺青男假冒檢察官監管存款！女領35萬機警查證

刺青男假冒檢察官監管存款！女領35萬機警查證

婦領現金700萬疑被詐騙　警到場反而協助護鈔

婦領現金700萬疑被詐騙　警到場反而協助護鈔

2個月詐2千多萬　15詐騙黨羽全無罪

2個月詐2千多萬　15詐騙黨羽全無罪

關鍵字：

文山一警分局指南派出所詐騙毒品通緝游男

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面