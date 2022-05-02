香港邊境鬆綁！　開放非港居民入境

▲香港疫情趨緩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第5波疫情趨緩，5月1日凌晨零時起容許非香港居民從海外地區入境香港，且適度調整個別航線「熔斷機制」，於機場檢測待行中加入快速抗原測試。香港5月1日新增300例確診，是自今年2月6日以來最少的一天。

據香港旅遊發展局官方資料，5月1日起，香港居民、非香港居民可從海外地區入境香港。相關人士必須符合所有入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄、起飛前接受核酸檢測並取得陰性結果。

其他要求還有，預訂指定檢疫酒店7晚（如選擇符合條件後提早完成強制檢疫）或14晚（如選擇不提早完成強制檢疫）、在機場接受檢測待行安排（包括PCR核酸檢測及快速抗原測試）、由指定車輛送指定檢疫酒店、接受強制檢疫7或14天。

5月1日開放首日，有約20班航班抵達香港。抵港人士在香港機場大約要等3小時，取得陰性結果，就可到飯店檢疫。

此外，對航空公司的熔斷機制，也在5月1日開始放寬，由3名乘客確診禁飛，調高至5人，或全機5%的乘客，以較寬鬆者為準。機組人員的入境限制也都放寬，客機機組人員抵港後檢疫由7日減至3日，貨機機組人員抵港後不用檢疫，但要在機場檢測陰性才可離開。