快訊／再增5死！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

記者洪巧藍／台北報導

本土病例連續第2天突破兩萬！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增2萬8420例本土個案，另增67例境外移入，確診個案新增5例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，且6縣市個案破千，當中新北市突破萬例，單日確診1萬0151例，接著依序是台北市5538例、桃園市4814例、台中市1680例、高雄市1021例、基隆市1003例。

▲5/4新增個案。（圖／指揮中心提供）



5名死亡個案當中有1名年僅20多歲女性，曾打三劑疫苗，無慢性病史，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性。

指揮中心說明，4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

其餘死亡個案都是70歲以上長者，一人從中症轉重症通報，部分有糖尿病、中風等慢性病史，當中2人有接種3劑疫苗。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。