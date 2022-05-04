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剩1縣市百例內！本土累計逾17萬例「確診地圖」曝　新北單日首破萬

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲今年已累計17萬6341例本土個案。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增2萬8420例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬151例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於6100例

今日新增2萬8420例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬151例（首破萬）、台北市5538例、桃園市4814例、台中市1680例、高雄市1021例、基隆市1003例、台南市795例、新竹縣542例、宜蘭縣525例、花蓮縣450例、屏東縣428例、彰化縣313例、雲林縣257例、苗栗縣194例、新竹市182例、嘉義縣140例、南投縣138例、台東縣117例、嘉義市72例、澎湖縣34例、金門縣20例、連江縣6例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，有3縣市（紅字）的累計確診數大於1萬例、1縣市（藍字）小於100例。

深咖啡色縣市（5681～64648例）有6：

基隆市9251例
台北市35956例
新北市64648例
桃園市27639例
台中市8366例
高雄市6120例

次深褐色（1884～5680例）有5：

新竹縣2560例
台南市3378例
屏東縣2005例
宜蘭縣3634例
花蓮縣4359例

橘色縣市（706～1883人）有5：

新竹市1365例
苗栗縣991例
彰化縣1761例
雲林縣1414例
台東縣880例

淡橙色縣市７（56～705人）有5：

南投縣646例
嘉義市428例
嘉義縣636例
金門縣113例
澎湖縣127例

淡黃色縣市（0～55人）有1：

連江縣55例

今年1月1日至今已累計17萬6341例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計6萬4648例。

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