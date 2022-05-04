剩1縣市百例內！本土累計逾17萬例「確診地圖」曝　新北單日首破萬

中央今(4日)公布新竹縣新增542例新冠肺炎本土確診案例，均為輕症和無症狀，無症狀佔65%，年齡仍集中18-64歲的青壯年，約佔87%。地區分布仍以竹北351人為最多。竹縣目前居家隔離人數為382人，居家照護人數為921人。