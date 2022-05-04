蔴荳夜祭落實防疫如期舉行　復振傳統祭儀文化

▲台南市西拉雅蔴荳聚落夜祭於3日舉辦，市長黃偉哲祈求阿立祖庇佑疫情儘快平息、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西拉雅蔴荳聚落夜祭於3日舉辦，由於近日新冠肺炎疫情持續升溫，夜祭現場嚴格落實防疫措施，市長黃偉哲亦親自到場，祈求阿立祖庇佑疫情儘快平息、國泰民安。

台南市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智、立法委員陳亭妃服務處秘書黃麥娥、立法委員郭國文服務處主任吳天保、西拉雅原住民事務推動會委員萬淑娟、麻豆區區長柳世雄、蕭壠社北頭洋發展協會理事長楊振爚也到場共襄盛舉。

蔴荳社西拉雅協會於109年恢復辦理夜祭就受到新冠肺炎的考驗，2022年活動仍然不畏艱辛，在困難中舉辦這好不容易恢復的文化活動，也希望大家積極配合防疫政策及措施，降低病毒擴散的機會。

市長黃偉哲表示，在疫情尚未平息前，感謝西拉雅族親持續維護及傳承傳統文化，相當令人感動，也期待在憲法法庭即將要召開的「西拉雅身分案言詞辯論」過後，西拉雅族親能順利爭取恢復原住民身分。

市府原民會主委Salau Kaljimuran白惠蘭表示，雖然受疫情影響活動規模縮小，但仍保留了最重要的文化祭儀，感謝族親共同協助蔴荳聚落復振西拉雅文化，展現族群凝聚力，共同促進西拉雅文化的永續發展。