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少林寺19.43億鄭州買地跨足房地產業　規劃建住商娛樂綜合園區

▲少林寺方丈釋永信,武僧,少林寺。（圖／CFP）

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

鄭州市公共資源交易中心昨（6）日公告顯示，鄭東新區一塊商業用地以掛牌形式出讓，由河南鐵嵩數字科技有限公司（鐵嵩科技）以底價4.52億元人民幣（約19.43億元新台幣）競得。據了解，鐵嵩科技甫成立兩周，註冊資本正好是4.52億元，由河南鐵投和沅翰實業分別持股51%和49%，沅翰實業持股人正是少林資管及少林寺方丈釋永信。

▲少林寺方丈釋永信,武僧,少林寺。（圖／CFP）

▲少林寺武僧在櫻花樹下練拳。（圖／CFP）

《北青網》報導，該宗地面積約3.82萬平方米（公尺，下同），土地用途為零售商業、批發市場、餐飲、旅館用地、商務金融用地，規劃容積率小於1.5，建築密度小於40%，建築高度小於24米。

公開資訊顯示，得標者鐵嵩科技法定代表人為鮑夏，經營範圍包括數位文創軟體開發、營業性演出、園區管理服務、住房租賃及房地產開發經營等。而鐵嵩科技的持股方分別為河南鐵投和沅翰實業分持51%及49%。

沅翰實業背後是河南少林無形資產管理有限公司及少林寺方丈釋永信。經股權穿透後，鐵嵩科技的實控人為河南省政府，最終受益股份為51%，少林寺為第二大受益者。

鄭東新區管委會於2020年12月3日為該地塊量身打造產業實施方案，定位為文化產業類，建成後主業態須從事文藝演藝、文化展覽、文化創意產業辦公、酒店及服務型公寓。該項目包括一座建築面積約6000平方公尺的文藝演藝中心，一所面積約3000平方公尺的藝術展覽館，一個面積約11000平方公尺的文創產業園區，一家面積約18000平方公尺的五星級國際酒店及面積約19200平方公尺、可對外銷售的服務型公寓。

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