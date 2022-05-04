行政執行署法拍入帳186萬元　扁2000年參選總統「紀念金鈔」流標

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍出土地、建物，汽、機車、松鶴長春擺飾、牛皮長夾等，計有186萬2400元入國庫，而陳水扁2000年競選總統「紀念金鈔」則流標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，配合行政執行署123聯合拍賣日，3日下午3時許，在台南分署二樓拍賣室登場，總計拍出土地2筆、建物1筆，另拍出3部汽車、1部機車、松鶴長春擺飾、牛皮長夾等，總計拍賣價金為新台幣186萬2400元，其中陳水扁2000年競選總統「紀念金鈔」流標。

陳水扁2000年競選總統「紀念金鈔」，係以成色9999的黃金製作，紀念鈔的紅色絨面包裝盒上，寫著大大的2000還有「年輕台灣、活力政府」字樣，紀念金鈔面是仿製舊制的千元鈔，但只是把大寫的字體改為「貳千年」，醒面還有換成陳水扁肖像，並寫明「陳水扁競選總統紀念鈔」，原真鈔上的台灣銀行字樣，換成「福爾摩沙」，有「改朝換代」的象徵意義，對許多收藏者而言，陳水扁2000年競選總統「紀念金鈔」也是有價值的收藏品，但可能政治熱潮消退，在3日的台南分署法拍會卻乏人問津而流標。

3日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物分別是位於安定區一棟未保存登記4層建物，不含基地，這次為第4次拍賣程序，合計面積為206坪，底價為109萬元，經行政執行官開標後以120萬元拍出。動產部分，以2011年份山葉機車是本次拍賣最吸晴之物件，該車輛101CC，僅滯欠燃料費450元，由於欠稅費不多且年份較新，引起8組應買人激烈喊價，在此起後落的加價聲後，最終由一位買家以1萬8000元將山葉機車騎回家。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意臺南分署的官網及FB。