烏克蘭護士雙腿「遭地雷炸斷」！手術4次被截肢　男友醫院感人求婚

▲兩人在眾人見證下，決定共赴一生。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開打至今2個月，戰火的無情造成數以萬計的烏克蘭平民連夜逃離家鄉，甚至是慘死於炮擊之下。一名23歲的女護理師與男友愛情長跑多年，然而卻在對方面前被地雷炸斷雙腿。歷經4次手術並被迫截肢的她日前在醫院接受男友的驚喜求婚，當男方抱著不利於行的她，更是感動在場所有人。相關影片流出後，瞬間引發全球網友熱烈討論。

根據《鏡報》報導，23歲的女護理師巴蘭迪娜（Oksana Balandina）3月27日和男友步行回家，當時她還一邊提醒男友要小心，沒想到卻在下一秒不慎踩到地雷，導致她全身多處重傷，雙腿更被炸爛。巴蘭迪娜隨即被送往當地醫院接受初步治療，並在歷經4次手術後被送往第聶伯羅（Dnipro）接受進一步治療，同時準備安裝義肢。

回想起事發經過，她的男友維克多（Victor ）表示，雖然巴蘭迪娜受了重傷，但是身為護理師的她仍冷靜地告訴自己下一步應該要做什麼，並且努力維持意識，非常強壯。這對情侶一週前從第聶伯羅被帶往利維夫（Lviv），在歷經生死交關的磨難後，愛情長跑6年的他們更決定共結連理。

維克多日前在醫院向遭到截肢的巴蘭迪娜求婚，只見穿著藍色上衣的維克多緊緊地抱起穿著簡潔白色洋裝的巴蘭迪娜，並在其他病患的見證下相擁而泣，跳著屬於兩人的第一支舞。兩人決定在戰事告一段落後舉行婚禮，而烏克蘭議會也在推特上分享這段求婚影片與消息，瞬間感動全球網友。

La enfermera ucrania Oksana Balandina que perdió las dos piernas en la guerra por una mina, baila con su marido por primera vez pic.twitter.com/qSNMaojH9t — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) May 4, 2022

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