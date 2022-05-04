美召44國助烏！俄「勝利日」曝下一步...楊永明：恐有更大規模戰爭

▲俄羅斯本月9日將迎來勝利日，不少人也關注這天是否會成為烏俄戰爭中的關鍵，圖為2019年俄羅斯勝利日。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後佔領多個城市，並持續圍攻烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），不過俄羅斯將在本月9日迎來「勝利日」，不少人認為勝利日是這場戰爭的關鍵，將決定是否停戰或對烏克蘭更全面的宣戰？對此，楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》直言，依照現況來看，俄羅斯有可能在勝利日後開啟新的戰略模式，不排除有更大規模的戰爭發生。

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楊永明指出，俄羅斯延續先前的戰略，從烏東、烏南開始逐漸進攻包圍，因此俄軍現在除了佔領馬立波外，便開始針對烏克蘭境內，尤其是烏東、烏南交戰地區的補給線、運輸線、燃料庫和機場等進行轟炸；此外，俄羅斯也增加新戰略，進一步的在烏克蘭境內已佔領的的城鎮進行「戰地政務」，包括推動治理、要求使用盧布，甚至將推動公投，決定是否獨立或加入俄羅斯，為的就是鞏固佔領區，逐漸併吞。

▲俄羅斯已經大部分佔領烏南城市馬立波，不過亞速鋼鐵廠（Azovstal）內仍有烏克蘭平民。（圖／達志影像／美聯社）



至於烏克蘭現況，楊永明表示，烏克蘭軍方上月14日擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，而美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上月24日在德國美軍基地召集44國軍事首長，共同商討如何協助烏克蘭，並分派各國提供更進一步的武器給烏軍，加上美國日前提供了6萬枚標槍飛彈、2萬枚針刺飛彈給烏克蘭，甚至開始讓烏克蘭軍隊到波蘭美軍基地受訓，代表西方各國對烏克蘭的支持層面，包括政治上、武器供給等都已經大幅增加。

▲美國上月24日召集44國的軍事首長商討助烏抗俄，而德國也一改先前態度，宣布將提供烏克蘭「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）。（圖／翻攝自twitter／@BMVg_Bundeswehr）



針對大家都在討論的5月9日「勝利日」，俄羅斯外交部長拉羅拉夫（Sergei Lavrov）已經出面表示，勝利日絕對不會是他們結束戰爭的日子，因此楊永明也分析，俄羅斯可能會在勝利日宣布這段時間以來的戰果，甚至有可能會是戰爭重啟方向的一個日子，然後持續鞏固並擴大在烏東、烏南佔領區的治理。

▲楊永明指出，依照現況來看，不排除未來有更大規模的戰爭發生。（圖／路透）

不過楊永明也分析，馬立波內除了亞速鋼鐵廠外，俄羅斯都已經大部分佔領，因此俄軍也開始逐漸往北移動，開始往北方的城市進行擴大佔領，因此未來戰爭主要還是集中在烏東這塊，而烏東這塊地資源豐富，烏克蘭必然不會輕易放棄，尤其烏克蘭現在又獲得美國與西方的重裝備支持，烏東勢必成兩國兵家必爭之地，因此如果勝利日當天真的是一個新的轉折點，那就代表有可能接續會有更大規模的戰爭發生。

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