烏克蘭情報：俄國提議匈牙利「瓜分烏克蘭」　匈牙利痛批：假新聞

▲烏克蘭情報指出,俄羅斯曾向匈牙利提議,瓜分烏克蘭的領土。(圖/翻攝自Google地圖)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)表示,有情報指出俄羅斯總統普丁,在入侵烏克蘭之前,曾向匈牙利提議,當烏克蘭政府垮台後,可以瓜分一部分的領土,並且匈牙利也有意這麼做。對此匈牙利方面駁斥,這是假新聞。

根據歐洲媒體《歐洲動態》(EURACTIV)報導,丹尼洛夫聲稱,布達佩斯在戰前評估,有14萬匈牙利人住在烏克蘭的「外喀爾巴阡州」(Transcarpathia),他們計畫併吞這個位在他們國家東北方的領土。

匈牙利政府發言人科瓦奇(Zoltan Kovacs)駁斥,烏克蘭方面的說法是假新聞,這是烏方對匈牙利拒絕提供武器的一種指控。

匈牙利持續維持不向烏克蘭提供武器,也拒絕致命性武器過境的政策,因為該國認為會有捲入戰爭的風險。

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n