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程達40公里遠！　德國援烏送7輛PzH 2000型自走砲車

▲▼德國決定向烏克蘭提供7門 PzH 2000自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國決定向烏克蘭提供7門 PzH 2000自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／柏林專電

烏克蘭迫切需要重型武器抵禦俄軍入侵。繼獵豹防空戰車後，媒體報導，德國決定交付7輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，徹底打破過去不提供重武器給交戰方的傳統。

獵豹（Gepard）防空戰車適合對付武裝直昇機、無人機和低空飛行的戰機。4月26日，德國宣佈將交付烏克蘭50輛獵豹防空戰車，當時國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）強調，這款戰車正好滿足烏克蘭防空所需。

「世界報」（Die Welt）今天報導，德國政府決定不顧軍方反對，援助烏克蘭7輛PzH 2000型自走火砲，並負責訓練烏克蘭軍人使用這些先進軍備，不過德國政府尚未證實。

報導說，由於德軍擁有的119輛PzH 2000型自走火砲當中，只有40輛可上戰場，加上操作複雜，德國軍方反對將這款武器交給烏克蘭。

由德國軍火大廠克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）和萊茵金屬（Rheinmetall） 生產的PzH 2000型自走火砲射程達40公里，可說是當今最先進的火砲之一，機動性和耐用度受到肯定，義大利、希臘、荷蘭、匈牙利、立陶宛等北大西洋公約組織（NATO）盟國都有部署。

俄軍入侵烏克蘭兩個多月以來，德國已改變長年不出口武器到衝突地區的立場，援助烏克蘭大量反坦克、防空飛彈及彈藥抵抗俄軍，據德國國防部統計總值至少1.92億歐元（約新台幣60億元）。

不過，由於發動二戰的歷史包袱和民間普遍反戰情緒，德國社會反對交付烏克蘭坦克等重武器，認為應該靠外交斡旋解決衝突。根據3月進行的民調，多達2/3民眾反對供應坦克給烏克蘭。

然而，烏克蘭奮勇抵抗俄軍和俄國軍人屠殺平民的暴行，改變許多民眾的看法，民意最近逐漸轉向支持。根據最新民調，近6成民意支持交付坦克等重型武器給烏克蘭，反對的剩下4成。

如今德國同意交付防空戰車和自走砲給烏克蘭，並訓練烏軍使用這些先進軍備，協助抵禦俄軍入侵，可說徹底打破過去不出口重型武器給交戰方的傳統。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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