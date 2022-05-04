MUZIK／烏克蘭流亡音樂家將組樂團巡演歐美

圖、文／MUZIK

由來自烏克蘭地區的流亡音樂家們，以及目前任職於各大歐美樂團的烏克蘭籍音樂家們，將共同組成烏克蘭自由交響樂團（Ukrainian Freedom Orchestra），並將於七月起開始巡演於多個歐美大城。

這個樂團的成員主要來自於烏克蘭各城市如基輔、敖德薩、利沃夫等，他（她）們在戰事開始後便流亡在周邊的國家。此外，為表示支持，烏克蘭文化部也發布訊息表示，目前正在參戰的烏克蘭士兵，如果本職是音樂家，也可以暫時離開軍隊前往參與這個樂團的排練以及演出。

烏克蘭文化部長Oleksandr Tkachenko表示，透過這個自由交響樂團的演出，可以展現烏克蘭在文化上的軟實力，同時向世界顯現烏克蘭音樂家們的強韌與獨特。而這個樂團演出所募得的經費，也將全數用於支持因為戰事而失去工作機會的烏克蘭音樂家們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前樂團已排定的演出行程將包括英國、法國、德國、荷蘭，以及美國。其中首演將會安排在今年英國逍遙音樂節的開幕音樂會，演出曲目將包括蕭邦、貝多芬，以及烏克蘭作曲家的作品。在逍遙音樂節之後，樂團將會繼續歐陸的演出，最後在美國的紐約及華盛頓收尾。樂團的指揮將由烏克蘭裔的加拿大指揮家Keri-Lynn Wilson擔任，樂團的排練活動也將於波蘭華沙進行。

更多古典樂新訊息：MUZIK閱聽古典樂

24小時古典樂線上聽：MUZIK AIR