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MUZIK／美籍指揮家辭馬林斯基劇院職位

▲圖／記者MUZIK 古典樂刊資料照

圖、文／MUZIK

美籍指揮家Gavriel Heine日前宣布將辭去俄國馬林斯基劇院（Mariinsky Theater）駐院指揮一職，原因是不認同俄國侵略烏克蘭的行為。在辭職前，Heine已經擔任這個職位長達十五年之久。

Heine在聲明中表示，有鑑於俄國的侵略行為，他已經不希望自己的孩子在那裡成長，也不希望自己和家人再繼續待在那。不過，這對於他來說並非是一個容易的決定。在美國出生，Gavriel Heine在十七歲時就前往俄國求學，也成為第一個從俄國國立柴科夫斯基音樂院畢業的美國人，同時接受指揮名家葛濟夫（Valery Gergiev）的指導，並於2007年受其任命為馬林斯基劇院駐團指揮家一職。

在離職前，Heine表示他有短暫的和葛濟夫進行交談，葛濟夫對他的離職表達不捨但尊重，也祝福他未來有更好的發展。此外兩人也交換了一下針對目前局勢的意見，由於西方音樂界普遍對於葛濟夫的立場進行批判，也抵制他在俄國以外的音樂活動，葛濟夫對此表達了不滿，也表示他並非孩童，不需要旁人的說三道四。

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Gavriel Heine也跟烏克蘭有著密切的關係，他曾在2003到2007年間擔任烏克蘭哈爾科夫交響樂團的指揮，而當哈爾科夫劇院被轟炸的景象傳到他面前時，不但讓他的情緒潰堤，也使得他做出要跟俄國切割的決定。

目前Gavriel Heine將暫時定居於倫敦，同時接下來他也將參與當地新的演出製作。而日前有消息傳出，俄國總統普丁已親自下令要將馬林斯基劇院和波修瓦芭蕾舞劇院（Bolshoi Ballet）進行合併，估計這樣的舉動是為了讓葛濟夫在俄國能有更大的權力及演出能量。

延伸閱讀：烏克蘭重要歌劇院設施被炸毀

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