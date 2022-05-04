熱銷千萬、網友好評「No.1日本0秒髮膜」！粉嫩包裝＋山茶花香爆擊妳的少女心

▲想要營造美人氛圍絕對要有一頭亮澤柔順秀髮，找到適合的護髮品是必備功課。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

狂銷千萬冠軍「日本0秒髮膜」 神級護髮效果備受網友肯定

開架護髮產品中，來自日本的TSUBAKI思波綺「0秒髮膜」，只要將髮膜塗抹於頭髮後即可立刻沖洗，0秒就擁有超強修護力，在美妝論壇上受到網友激賞力推，不只多人發文猛誇超好用，更自2017年獲得樂天美妝大賞美妝香氛類、美髮造型類、護髮類第1名，2020年拿下女人我最大粉美賞開架最佳髮絲護理賞，並榮獲2021年度@cosme台灣美妝大賞最佳髮膜第1名，Dcard網友體驗箱真實使用回饋更接近滿分的好評。除了這麼多的獎賞、好評肯定，一面倒的好口碑更是帶來熱銷千萬的超狂成績！如此神級產品只應天上有？不，現在只要動動手指或出門轉角就能買到，在家輕鬆實現沙龍極光亮澤髮，讓一頭柔順秀髮成為妳的最強魅力武器。（根據法倈麗內部數據顯示，思波綺金瞬護髮膜在2019年度，總出貨金額超越新台幣三千萬元）

▲TSUBAKI思波綺「金瞬護髮膜」深得廣大女性喜愛。

革命性護髮黑科技 0秒完成沙龍級柔亮護髮

變美不能懶但可以有捷徑，靠的就是TSUBAKI思波綺「0秒髮膜」，富含山茶花精油、氨基酸、蜂王漿等極上濃縮養護成分，透過｢革命性瞬間滲透技術｣，讓高效修護美容成分立即滲入頭髮核心，並將美容成分緊緊密封在頭髮中。不需等待，抹上頭髮後就能立刻沖洗，即刻感受沙龍護髮般的極緻修護效果，吹乾後更不得了，整頭秀髮彷彿花了上千新台幣護髮般的光澤柔順！網友們也在各大社群平台發文力推，用完後「覺得摸起來很柔順，看起來也比較有光澤」、「只用一次頭髮就整個亮起來，超神奇的！之後還會再回購」。

▲有女孩用過「思波綺0秒髮膜」後表示相見恨晚，頭髮柔順超有感，發文瘋狂推坑。

還有超多懶人女孩就像找到救星一樣大讚：「護髮不用停留，可以直接沖水這點完全加分」、「均勻塗抹在頭髮上就可以沖掉，完全不需要像一般的髮膜等待吸收」，｢好推開、好沖洗且不會殘留厚重油感，吹完髮梳子就能順暢梳開，髮尾不打結｣，「頭髮滑溜柔順，髮根也沒有塌塌，整體來說cp值超高，用完絕對會回購」，還有網友一用立即推薦全家人入坑，每個用過的人都稱讚到爆，「無論是染燙受損髮還是超級枯燥髮，用了TSUBAKI思波綺0秒髮膜，都變得超級順」。

▲TSUBAKI思波綺「0秒髮膜」滋養成分搭配滲透技術，髮質變美只需要一瞬間。

▲使用TSUBAKI思波綺「0秒髮膜」前後差異驚人。

今夏限定粉嫩新裝 重擊妳隱藏深處的少女心

思波綺「0秒髮膜」除了給秀髮宛如天天上髮廊保養的亮澤柔順，近期推出的「山茶花粉嫩限定版」，光是粉紅色的限定包裝，讓人看到就少女心爆發，粉嫩質地和淡淡山茶花香氣，更讓人想起初戀般的好心情。有別於象徵華麗、甜美具有果香味的經典小金罐，山茶花粉嫩限定版的香氣和包裝靈感是來自山中嬌羞少女－「山茶花」，並添加充滿浪漫氣息的「櫻花」、「白麝香」使整體香氣的形象更為柔和。

有女孩發文分享自己在屈臣氏看到「粉紅版0秒髮膜」一見鍾情，忍不住瘋狂悸動的少女心，邊讚嘆「太美啦！」邊掃貨，留言出現不少愛好者，「限定包裝超可愛」、「整個從包裝到乳霜顏色都好少女」、「真的很吸引粉紅控」，就連香味也被推爆，「香味超喜歡的，很療癒的清香」、「睡覺都會聞到自己的髮香」，從外觀包裝、香氣到實際護髮後的柔順髮質，都讓人沉浸在滿滿少女感裡超幸福。

▲TSUBAKI思波綺「山茶花粉嫩限定版」具備粉色美型，清新淡雅香味。

限量下殺折扣 先搶先享受

網友都推爆了還不快立刻行動！今夏限定的「金耀瞬護髮膜粉嫩限定版」原價350元，即日起在屈臣氏實體或網路商店，限時優惠只要288元。不用花大錢上髮廊、不必耗時間，神級0秒髮膜直接囤起來，不論荷包或秀髮都不再糾結，成為聰明消費的小資女。

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