花蓮有機青梅上市！每日100名採梅體驗　可預約限定風味餐

▲▼花蓮縣政府結合富里鄉農會舉辦「111年青梅體驗行銷聯合記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府25日結合富里鄉農會舉辦「111年青梅體驗行銷聯合記者會」，特別自富里鄉產地運來梅子樹讓與會嘉賓體驗採梅樂趣，並展示多項以梅子為主題的創意料理及甜點，現場還有DIY製作脆梅及梅酒，縣長徐榛蔚敬邀鄉親遊富里，品嚐在地青梅饗宴。

花蓮富里鄉為花蓮縣最南端的鄉鎮，氣候清新宜人，土地肥沃，同時也是花蓮縣最主要的梅子產區,地理環境優越，所種植之青梅品質也是最好的。梅子經過加工後可製成多種產品，如：脆梅、梅酒、梅醋、軟梅及Q梅等等，風味變化多元且極具經濟價值。

▲縣長徐榛蔚入園採梅體驗採梅樂趣。

徐榛蔚特別帶來去年製作的梅醋，她表示，時光匆匆，一年的時間讓我們看到農友們的努力、農會的陪伴以及中央地方攜手同心，讓我們最大的利得跟利益能回歸於農友。每年產季時，縣府和農糧署都會輔導產區農會辦理竿採梅廠農契作收購及消費地農會食農體驗行銷推廣，讓廣大消費者知道食用梅子的益處，無論是農產到運銷再到加值，將飲食、旅遊及花蓮農業串聯起來，打響花蓮優質農產品牌。

▲▼以梅子為主題的創意料理及甜點，DIY脆梅及梅酒。

徐榛蔚也說，花蓮縣的冷鏈計畫目前在設計規劃階段，感謝農糧署東區分署與農改場給予縣府專業的建議，還有花蓮所有農會的用心， 未來花蓮冷鏈物流中心落成啟用對於各鄉鎮市農會是一大助力，相信對於農友更是一大幫助，期許花蓮最優質的農特產品都能從產地到餐桌，讓國人享受到最新鮮的食材。

富里鄉農會總幹事張素華分享到，富里鄉的梅子種植面積約有70公頃，且幾乎都為通過有機驗證。今年雖然結果後雨水較少，但結果量多，價格約在每公斤50～60元；而竿採梅的部份也協助梅農與蜜餞工廠簽定保價收購。

為推廣花蓮縣梅子產業，富里鄉農會每年都會配合花蓮縣政府及農糧署東區分署皆辦理一系列的農事體驗活動，今年更舉辦富里山遊春宴·享梅好開放每日100名預約深度農遊梅子體驗行程，讓旅客步入梅園摘採青梅、品嚐限定梅便當；更能預約限定季節的梅子風味餐（一桌8道梅風味料理），結合富里鄉豐富的農村人文、環境資源，發展並創造農村觀光旅遊商機。

▲徐榛蔚與來賓一同DIY梅酒體驗。

會中徐榛蔚親自DIY梅酒體驗手作，另外富里鄉農會亦安排了吳建國老師的梅子創意料理「驢打滾」教學活動，與徐縣長共同製作後，提供大家品嘗；同時張素華總幹事也邀請民眾自3月26日起開始預約「山遊春宴享梅好」的各項梅子活動。

活動現場富里鄉農會製作了多項梅子主題料理及甜點，如：梅果柚香雞、梅粉溪魚溪哥、梅子南瓜捲、梅醬燒子排、梅子排骨藤心湯、脆梅呱呱叫、和風文旦梅果沙拉、梅醬生乳捲、梅醬彩色雞凍、泥火山豆腐乳炒劍筍、脆梅乳酪歐包等19道菜，結合了創新及巧思，讓大家品嚐之餘，更能享受來自縱谷純淨的美好。