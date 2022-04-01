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LINE推一日限定賞櫻花雨　手機版、電腦版隱藏不同小彩蛋

▲▼LINE推出限定櫻花雨。（圖／取自LINE台灣部落格）

▲LINE推出限定櫻花雨。（圖／取自LINE台灣部落格）

記者余弦妙／台北報導

即將邁入2022年的春季，為此LINE也特別在今（1）日推出「一日限定」櫻花雨，讓大家可以感受到滿滿的春天氣息，不過LINE也提到手機板、電腦版的LINE雖然都有漂亮的櫻花，不過，呈現不同，電腦版的LINE不僅飄下櫻花雨，畫面右下角還有一株漂亮的櫻花樹。

LINE所推出的櫻花雨特效，手機版只有一天，從台灣時間 2022/4/1（五）09：00 至 2022/4/2（六） 09：00；而電腦版則是從台灣時間 2022/4/1（五）09：00 至 2022/4/4（一）09：00。

要看到漂亮的櫻花雨，LINE必須更新到新版，iOS系統的使用者，LINE手機版本必須更新到9.15.0版以上，Android系統的使用者，不僅Android系統必須更新到7.1以上，且LINE手機版本也必須更新到10.2.0版以上；電腦版的部分，Mac、Windows系統皆可看到，不過，LINE電腦版版本也必須更新到4.8.0以上。

另外，除了LINE聊天室外，LINE社群也同步飄起了漂亮的櫻花雨；LINE虛擬人像也為了這次的櫻花季，新增了不少櫻花相關元素，像是代表春天的粉色制服以及漂亮可愛的櫻花服裝，連背景也有不同的櫻花場景可以選擇，迎接春天到來。

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